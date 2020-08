Tiro certeiro

Brasília - O juiz federal Marcelo Bretas mirou o canhão judicial na mina de ouro de muita gente graúda. O R$ 1 bilhão de multa que o doleiro Dario Messer (foto) terá de pagar, com a confirmada delação premiada homologada, pega a reserva de todos os clientes que não conseguiram sacar suas movimentações até seu mandado de prisão. A Polícia Federal sabe disso, o juiz também. E ainda não há rastreamento de todas as contas offshore da turma. A delação vindoura será a mais esperada lista dos próximos meses, e o camburão

da PF vai para pista com giroflex ligado. É a resposta para quem acreditava que a Operação Lava Jato estava morrendo. Ela apenas mudou a rota.

Duplo assassinato

A polícia de Pernambuco aponta motivação banal, por desentendimento entre menores – como antecipamos – na morte do blogueiro Áquila Silva e de seu filho de 15 anos. Nome do atirador não foi revelado. Tem padrinhos fortes, e tem cargo comissionado.



Mas...

Um mistério ronda o crime, por se tratar, por ora, apenas da versão do criminoso. Áquila denunciava prefeitos da região em seu blog na Mata Sul. O MP pode requerer investigações mais detalhadas além do indiciamento por duplo homicídio qualificado.



Memorial

Um leilão de fotos antigas no site do leiloeiro Alberto Lopes oferece por R$ 30 (lance mínimo) uma suposta e raríssima foto (Lote 1189) de Cabo Anselmo, de 1984.



Pneu furado

A Infosolo (lembram dela, como citamos?) derrapou na pista e caiu na vala dos encrencados na Justiça. A 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba acaba de acolher decisão do Ministério Público do Paraná e suspendeu o contrato da empresa com o Detran do Paraná, para registro de financiamento de veículos. O Gaeco já cerca o grupo há anos, com operações policiais.



Caixinha

Entre outras ilegalidades, descobriu-se que a própria empresa elaborou o edital que venceu, com ajuda de servidor. Isso mesmo. A Justiça mandou bloquear mais de R$ 79 milhões da empresa, valor apontado como superfaturamento nos serviços.



Quebra-molas

O governo de Ratinho Jr., que herdou o contrato da gestão anterior, está numa situação delicada: o cidadão paranaense lesado, que pagou a mais pelos serviços, pode ir à Justiça contra o Estado.



Juiz na urna

O juiz aposentado Márlon Reis, idealizador da Ficha Limpa, atualmente trabalha como advogado eleitoral no eixo Norte-Nordeste, mas quer disputar para deputado federal em 2022. Márlon, que disputou e perdeu o governo do Tocantins na última eleição, vai apoiar este ano Tiago Andrino (PSB) na disputa para a Prefeitura de Palmas.



Lá e cá

Sócia da Samarco, a mineradora gigante britânica BHP trabalha com sua banca advocatícia para minar o processo protocolado pelas vítimas da barragem rompida de Mariana (MG) na Justiça de Manchester, sede da empresa. A defesa alega que “os pedidos duplicam questões pré-existentes já andamento no Brasil, ou que estão sendo atendidas por meio do trabalho que é conduzido pela Fundação Renova”.



Peso do malhete

O juiz Justice Turner, do Supremo Tribunal de Justiça da Inglaterra, é que vai bater o malhete até outubro se o processo protocolado na Justiça de Manchester seguirá lá ou deve ser julgado no Brasil. A banca internacional PGMBM representa mais de 200 mil vítimas brasileiras na ação, desde moradores a empresas e entidades. Na Justiça britânica, o valor da indenização pedido é de R$ 27 bilhões.



Destino certo

O trade turístico, bem unido nesta pandemia, comemora o incentivo oficial do governo federal no setor, com a visita do ministro Marcelo Álvaro, ontem, a Porto Seguro. Não por acaso ele escolheu a cidade praiana do sul da Bahia para relançar o programa de incentivos a viagens. Porto vai ganhar um segundo aeroporto internacional, privado.



Axé!

A região do Sul da Bahia é uma potência turística nacional. Porto Seguro recebe voos lotados diários, todos os meses, com turistas que se espalham por praias paradisíacas como Trancoso, Caraíva, Santo André, Arraial D’Ajuda, Coroa Vermelha, entre outras.



Esplanadeira

# Estão abertas inscrições para o Fundo de Resposta Rápida da iniciativa Pulsante, sobre projetos para inclusão social. #A Prefeitura de Maricá (RJ) reabre hoje seu Cinema Público Municipal Henfil. # A pandemia motivou a digitalização do Judiciário. Mais de 85% do acervo atual na Justiça Federal e 100% dos processos na Justiça do Trabalho já são eletrônicos. # WorldSteak, clube de assinaturas de carnes e produtos premium, firma parceria com a Evino. # Startup Baselab cria o curso "Formação prática em coordenação de campanhas progressistas" para ajudar. https://bit.ly/coordenacampanha # Rose's Wine & Cheese e a Onestà Cafe realizam hoje 1° Jantar Harmonizado, com massas artesanais e vinhos do Velho Mundo.