Correios em apuros

Brasília - Os funcionários dos Correios entraram em greve: contra a privatização, por plano de saúde, e por demandas salariais. Correm o risco de ninguém notar. Com avanço da internet, a estatal hoje vale mais como um correspondente bancário do que por serviços de postagem. Sem uma companhia aérea, a empresa também perdeu mercado para o departamento de cargas das aéreas nacionais e outras concorrentes multinacionais que atuam há anos no Brasil. O e-commerce também é uma aposta de quem comprar a

estatal. Bancos, em consórcio com grupos varejistas, e a chinesa Alibaba estão de olho no processo.



Aliás...

...o Sedex, produto da eficiência da empresa, está longe de ser o que era. Hoje, cobra-se mais caro o serviço, e a correspondência demora até sete dias ‘corridos’ para chegar.

BBB no bancão

Algo estranho no BB na chegada de André Brandão, que nem assumiu o bancão ainda. A direção interina demitiu o chefe da Auditoria interna, Antônio Balestrini, e todos os subordinados perderam a função. O episódio ocorre em meio a notícias de que o BB bancou blogs de bolsonaristas.



Praça de olho

Isso pega mal no mercado, porque o banco é de capital aberto na bolsa e sócios podem (e vão) cobrar transparência sobre o dinheiro que investem.



Entre portas

Nos corredores, o que se comenta é que a mudança na auditoria mina as investigações internas sobre a compra de supostos "créditos podres" de uma carteira do BB pelo BTG Pactual.



Solidão no Poder

A despeito da decisão do PSOL municipal de não lançar candidatura a prefeito no Recife – vai apoiar candidato do PSB – o líder socialista local Paulo Rubens Santiago vai percorrer o estado com vistas à eleição de 2022.



Barreira

Recife é a única capital do País onde o PSOL não terá nome na disputa majoritária este ano. o PSOL corre risco de sumir por causa da cláusula de barreira.



Não passou

Pode-se mensurar pelo relatado de um leitor da coluna em Brasília o tamanho do estrago crescente do coronavírus no país: ele perdeu três amigos na última semana – um deles, um jovem padre. E conhece quatro contaminados em tratamento hospitalar, entre eles uma prima e o sogro.



Brasileiro$

O brasileiro não desiste mesmo, nunca. O bordão é comprovado por levantamento recente da Lendico, fintech de empréstimo pessoal online: as solicitações de crédito para empreender lideraram as operações da empresa em julho. Em meio à crise da pandemia.



Raios x

Considerando os pedidos de recursos para novos negócios e para investimentos na própria empresa, o percentual de solicitações cresceu de 29,2%, em junho, para 33,2% em julho (+13,7% na média nacional).



Povo na praia

A Vigilância Sanitária de Porto Seguro, litoral sul da Bahia, passa pelo secular vilarejo de Caraíva desde ontem, para conceder o selo ‘Porto mais Seguro’ a pousadas. O turismo é o carro-chefe da vila, fechada desde março. E a demanda é altíssima. Algumas pousadas já fecharam pacotes para Natal, Réveillon e ... Carnaval 2021.



Direita na AL

A direita avança na América Latina – com exceção da Argentina, onde Maurício Macri perdeu a reeleição. Além do Chile e Brasil, com presidentes de linha conservadora, agora a Bolívia pode eleger dia 18 de outubro o ex-presidente Carlos Mesa, que lidera com quase 20 pontos de diferença contra o socialista Luis Arce, egresso da geração Evo.



Correção

Ao contrário do que publicamos na segunda-feira, é Nora Rabelo, e não Kátia, a moradora da Casa das Cobras, residência que recuperou na Justiça após leilão judicial mal explicado.



Correção 2

A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, não foi presa como publicamos, mas afastada por seis meses do cargo na operação da PF que investiga supostas fraudes em recursos para a educação. Ela conseguiu reverter a decisão com liminar no STF.

