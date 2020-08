Missão dada, missão cumprida

Brasília - O presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, cresceu em cotação no Palácio - de onde saiu para estruturar a estatal para a privatização. Pela primeira vez na história da empresa, numa greve nacional, conseguiu fazer uma força tarefa de servidores para não paralisar entregas postadas antes do fechamento das agências. Só no último fim de semana, foram entregues, segundo a estatal, mais de 1,2 milhão de cartas e encomendas em todo o Brasil. Com mão de obra e carros extras. Nos centros de distribuição houve triagem de 4,7 milhões de encomendas.



Cadê?

Há quatro dias a assessoria do Palácio dos Leões enrola a coluna sobre a lista de veículos da imprensa nas quais o estado anuncia, e seus respectivos valores. A conferir.

Só complica

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, vai perdendo pontos com a cúpula do DEM nacional. Não bastasse balançar nas avaliações, revoltou parentes das vítimas da covid-19 com abobrinha espontânea numa entrevista a uma rádio.



Recados do Além??

Disse Greca: "Temos 854 mortos. Tenho certeza de que do outro lado do caminho eles nos abençoam. Agradecem que seus momentos finais não foram de agonia nem de padecimento, mas foram de conforto e a eles nada faltou”.



Detalhes decidem

Um erro formal da PF na Operação Zelotes levou o STJ a arquivar, na terça, 25, a denúncia contra o advogado e ex-conselheiro do CARF Leonardo Manzan. Confundido com um homônimo que aparece citado pelo apelido "Leo" nos grampos legais da PF, Manzan foi incluído pelo MP na denúncia.



Sentença final

Agora, o STJ reconheceu, em decisão unânime, o descabimento da denúncia contra Leonardo Manzan por não ocorrência de qualquer ilicitude que lhe seja atribuível.



Agora, vai...

O deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG) apresentou um PL (3624) curioso. Não quer que os bombeiros civis sejam chamados de bombeiros, e sim de brigadistas.



Pluralidade.adv

A banca de Gabriela Rollemberg, filha do ex-governador Rodrigo, do DF, aposta na diversidade para a equipe. Anunciou vagas para advogadas trans, negras ou deficientes. Falta a indígena.



Urna direcionada

Cada vez mais evidente no debate nacional, a polaridade direita conservadora x esquerda progressista já ganhou atenção de consultores. O professor Orley José da Silva inicia dia 15 curso direcionado para candidatos Cristãos conservadores que defendem a vida e a família.



Alerta geral

O milionário Joel Malucelli, cercado pelo MP ano passado, suplente do senador Álvaro Dias e compadre de metade dos políticos sulistas, fechou delação.



Diálise a jato

A covid-19 aumentou tanto a necessidade de realizar diálise nos pacientes nos hospitais brasileiros que a Fresenius Medical Care, a principal importadora, teve de fretar voos da Alemanha para trazer equipamentos de hemodiálise diante da alta demanda. Atendeu em especial hospitais do Rio e São Paulo.



Triciclo elétrico

Deve desembarcar em breve no Brasil um triciclo elétrico feito em alumínio com design do alemão Konstantin Grcic para a multinacional Hydro. A novidade será apresentada no salão do Automóvel de Milão ano que vem, e visa ser opção para pequenas cargas de vans ou caminhões a diesel.



Esplanadeira

