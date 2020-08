China x Argentina

Brasília - A disputa nos bastidores das sedes é forte com a iminente privatização dos Correios. Nessa rota da privatização no Brasil, além da chinesa Alibaba, a gigante de e-commerce, a argentina Mercado Livre está de olho na estatal, com a qual já tem uma grande parceria de entregas de produtos compradas no seu site. Enquanto a Alibaba planeja discreta a oferta, provavelmente com um grande parceiro brasileiro, a Mercado aposta na sua logística de entrega e nos centros de distribuição como um diferencial. Para, não-para A Associação dos Profissionais dos Correios informa que é praxe na estatal a realização de mutirões quando há greve. E que a gestão do general Floriano Peixoto, ao comemorar entrega normal de objetos, fez o dever de casa. Calma, gente "Nunca foi preciso sequer um sargento para fazer isso", complementa a assessoria da Associação. Aula em casa Avança discreta no Brasil a autorização para homeschooling, tão conhecida nos Estados Unidos - o direito de os pais educarem os filhos em casa. A cidade de Cascavel aprovou a lei similar, na Câmara de Vereadores. Duelo... O MDB de pernambuco vive nova crise de identidade interna. Enquanto o senador Jarbas Vasconcelos (MDB) e o seu grupo apoiam o deputado federal João Campos (PSB) para a prefeitura do Recife, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) está se reunindo com a oposição na capital para lançar uma candidatura única na disputa. Todas as suas articulações acontecem em Brasília. ... Pernambucano FBC, como é conhecido o senador Fernando Bezerra, sempre sonhou com o comando da legenda no Estado. Ele entrou no MDB em 2017 pelas mãos do então senador Romero Jucá (RR) para comandar a legenda e disputar o governo contra Paulo Câmara (PSB), um aliado de Jarbas. A briga foi parar na Justiça e FBC perdeu. Nas alturas O governador Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, criticava a antecessora Roseana Sarney (MDB) por uso frequente de jatinhos em suas agendas regionais e visitas a Brasília, mas segue o mesmo plano de voo - financeiro. Até mais. Nas alturas 2 Somente neste 2020, Dino tem contratados R$ 7,68 milhões com a Solar Táxi Aéreo em São Luís, para uso de jato e bimotor para sua agenda oficial e de secretários. Pagou R$ 4.522.500 de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, e desde março até julho executou R$ 4.042.775,30 para a Solar Táxi Aéreo. No ar, no chão No embate com a ANEI - Associação Nacional de Empregados da Infraero, a estatal responde que "tem pautado suas relações comerciais na transparência, boa governança e eficiência", que "a administração dos seus contratos, presentes e futuros poderá ser confrontada por quem legitimado para tanto, e seus procedimentos e contratos serão fiscalizados pelos órgãos de controle". A ANEI cobra dados sobre as publicidades no Aeroporto de Congonhas (SP). Vou não, doutor Pesquisa online da Demanda mostra que 4 em cada 10 pessoas deixaram de ir ao médico na pandemia por medo de contágio. E que 65% dos entrevistados acreditam que sua saúde é a mesma da pré-pandemia — outros 19% dizem que piorou neste período. A sondagem ouviu 1.090 pessoas em todo o Brasil entre 16 e 21 de julho. Do barril O Grupo Petrópolis quer atender a demanda de Minas Gerais, Oeste de São Paulo e Estados do Centro Oeste com a nova fábrica de Uberaba, inaugurada semana passada ao custo de R$ 1,2 bilhão. Pretende gerar mais de 3 mil empregos.



NÃO SE ENTENDEM

Por falar em Pernambuco, o senador Humberto Costa (foto), do PT-PE, tem outro motivo para reclamar junto à Executiva do partido da federal Marília Arraes, que lidera intenção de votos para a prefeitura do Recife. Para apoiá-la, o senador teria de fazer duras críticas ao Governo de Jair Bolsonaro, mas Costa está calado.





