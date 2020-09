O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que é milionário e empresário de ramos variados antes de estrear na política, decidiu doar ao Fortaleza Esporte Clube boa parte dos mais de R$ 6 milhões que vai receber pela venda do jogador Everton Cebolinha do Grêmio para o Benfica, de Portugal. Girão tem 9,4% do passe do atleta, em acordo com o Fortaleza, onde o craque foi revelado. O senador, antes presidente do clube, investiu do próprio bolso no time e no jogador.



Nunca acaba

Não adianta maganos enfraquecerem e matarem a canetadas a Operação Lava Jato. Começou a Lava Jato do Sistema S – que inevitavelmente voltará a ser política.



Repitam conosco

Wassef, Youssef, Rousseff. Eita sufixos de sobrenomes para atraírem um escândalo.



TSE digital

Nas eleições 2020, pela primeira vez, os eleitores com deficiência visual poderão ouvir o nome do candidato após digitar o número correspondente na urna eletrônica.



É o discurso

Não há segredo sobre a forte retomada de Jair Bolsonaro na aprovação popular. E não é só o auxílio emergencial. Enquanto estagnam na avaliação os governadores que surfaram de carona no seu discurso na campanha, e assim se elegeram para depois dele se distanciarem, o presidente mantém o pragmatismo das ideias. Ao manter a coerência na fala, mesmo boçal em alguns casos, Bolsonaro reforça sua posição.



Só vacina salva

O deputado federal e médico Mário Heringer (PDT-MG), cauteloso que é, está em casa há meses. Sabe o que faz. A quem o pergunta, crava que a pandemia está longe de passar, calcula que há forte subnotificação – os números seriam de 40 milhões de contaminados – e se diz preocupado com a Índia, com a mega densidade populacional.



Salvando a pesquisa

O Conselho Nacional das Fundações de Apoio de Universidades e Institutos Federais (Confies) pediu e o senador Izalci Lucas (PSDB) apresentou emenda à MP 998/20 com o intuito de evitar a transferência dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento para a Conta de Desenvolvimento Energético.



Tamanho da conta

O presidente do CONFIES, Fernando Peregrino analisa o impacto da MP e calcula que ela tende a desmontar toda área de P&D ao tirar R$ 6,9 bilhões desse setor em 5 anos.



Pra todo gosto

Do cientista político Antônio Lavareda a amigos, sobre a disputa no Recife, sua cidade e principal capital política do Nordeste: todo prognóstico sobre quem será prefeito(a) é “opinião de torcedor”. A esquerda, dividida entre João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT). E, no campo de centro-direita, o congestionamento é grande com pelo menos seis candidatos que, desunidos, voltam pra casa.



Na pista

O federal Hugo Legal (PSD) disputará a Prefeitura do Rio de Janeiro com a bandeira da recuperação sócio-econômica do entorno da longa Av. Brasil, a maior da capital – que, aliás, corta outras cidades da Região Metropolitana e é cercada por comunidades.



MERCADO



Em casa

Levantamento da Zoho, de softwares de gestão, revela que 49% dos entrevistados não sabem se mantêm home office após o confinamento forçado pela pandemia. E 27% pretendem continuar em casa mesmo com normalização. Outros 17% esperam voltar para os escritórios. A Zoho ouviu 850 brasileiros, entre eles 450 empresários.



Prevenção...

Um produto nacional ganha mercado em contraponto ao pesado e conhecido extintor. O Fogo Zero estreou em 2015, virou a paixão dos bombeiros país adentro – é recomendado pela corporação paulista – e a fabricante já exporta para Suíça, África do Sul e Portugal. É uma lata de spray de 600ml com produto químico (fórmula não divulgada) para combate a princípio de incêndio. Atinge as cinco classes de fogo.