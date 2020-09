Toga quente

Brasília - O ofício formal e público enviado pelo ministro Marco Aurélio ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, lembrando o teor de seu voto sobre a decisão de prisão após segunda instância, indica o clima que a Corte terá nos próximos anos. Marco Aurélio não gostou da entrevista de Fux à 'Veja', na qual ele disse que o debate do tema em plenário foi de "baixa densidade jurídica". Nos bastidores da toga, não é segredo que os ministros Aurélio e Gilmar Mendes não são tão simpáticos ao presidente Fux. Enquanto Luís Roberto Barroso, alinhado ao amigo Fux, ainda não se entendeu com Gilmar. Há indicativos de vindouros e calorosos debates.

Dois apartes

Ricardo Lewandowski - que ainda se estranha com Marco Aurélio - e Dias Toffoli, vez ou outra, gostam de entrar num debate.

Silenciosos

A turma do "deixa disso" ficará por conta dos silenciosos Celso de Mello, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Intensivão eleitoral

O MDB calcula que mais de 15 mil candidatos a prefeito e vereador serão treinados pela Essent Jus, contratada para dar aulas de contabilidade eleitoral e outras regras.

Peso contra

Mas os presidentes de 8 seccionais - ou 30% do Colégio - se recusaram a assinar o documento pró-Santa Cruz, o que expôs e aumentou o mal-estar na entidade. Foram os presidentes da OAB de Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Tô fora!

No fim da quarta-feira, o debate online de advogados era tão intenso que o presidente da seccional DF, Délio Lins, não suportou as críticas pelo seu endosso a Santa Cruz, e saiu de um grupo de Whatsapp.

Mal na Terra

Manchete de alto de página do Público, mais respeitado diário em Lisboa, na quarta-feira: "Rio de Janeiro, um estado falhado que dava um filme policial". Ilustrada com foto do Cristo Redentor.

Oba oba

Surgiram nas ruas de Maringá (PR) centenas de camisas à venda, em bancas, feiras e camelôs, com imagem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro como sugestão de candidato a presidente em 2022.

Cota Bronzeamento

A Polícia Federal se vê diante de situação surreal e constrangedora. Pediu exoneração no último dia 10 a agente policial Glaucielle da Silva Dias. Ela entrou na corporação anos atrás no sistema de cotas para negros, mas... é branca e de cabelo liso. Na foto do seu cadastro, que surgiu nas redes sociais, ela está 'negra' e de peruca cabelo sarará.

Cegueira

A banca examinadora presencial da PF era composta por no mínimo cinco pessoas, entre agentes e delegados, e ninguém notou. O bronzeamento "nescau-nutella" repercute nas redes sociais e deve render inquérito policial. Glaucielle abriu um cursinho para concurseiros e, acredite, dá dicas 'de sucesso' para serem aprovados.

Hein!?

O marido de Glaucielle Dias, que também pediu exoneração da PF, manifestou-se em defesa dela no Instagram da ex-agente - que conta com mais de 170 mil seguidores. Alega que ela passou por todas as etapas sem objeções.