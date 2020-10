Por

O chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Allan Turnowski, quer dar upgrade moral na corporação. A operação que resultou na morte de 17 milicianos nos últimos 12 dias foi trabalho de inteligência, sem baixas de inocentes. Ele se reuniu com a cúpula de segurança e definiu como meta "Inteligência, Investigação e Ação".