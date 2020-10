Por

Publicado 21/10/2020 00:00 | Atualizado 21/10/2020 14:37

O senador Francisco Rodrigues (DEM-RR), o Chico Cueca (ganhou esse apelido entre portas na Casa após o flagrante da PF com dinheiro nas vestes íntimas) pediu afastamento por 121 dias. Horas antes, ele havia protocolado solicitação para se afastar por 90 dias. Mas foi alertado pelos assessores técnicos de que o filho suplente, Pedro Arthur, só assume mandato com atuação no Senado, por regra, com 120 dias de afastamento do titular. E ambos articulam oficializar isso caso a situação policial-judicial piore para o pai: o substituto suplente tornar-se senador de fato. Caso se concretize, o herdeiro vai ganhar plano de saúde vitalício, e direito a aposentadoria como senador. Haja cueca.

É campanha!

O ex-ministro do Turismo, Marx Beltrão, subiu num palanque em Maceió e atacou o vereador João Sampaio, adversário de seu clã político, o chamando de "morde fronha".

É campanha 2!

No contra-ataque, o vereador (que não disputa reeleição), respondeu em vídeo que circula por whatsapp com a sugestão de Beltrão emprestar sua esposa para ela conferir.

Cela do mistério

O DEPEN precisa explicar em que circunstâncias - ainda misteriosas - morreu numa cela de penitenciária federal o traficante Elias Maluco. Oficialmente, foi suicídio. Seu principal inimigo 'mora' a poucas celas de distância.

No plenário

São seis os senadores do movimento 'Muda Senado' contrários à indicação de Kassio Nunes para o STF: Alessandro Vieira (Cidadania-SE) - que apresentará hoje voto em separado contra, conforme antecipamos - Reguffe (Pode-DF), Styvenson Valentim (Pode-RN), Lasier Martins (Pode-RS), Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Eduardo Girão (Pode-CE). Mas apenas eles, dos 81 senadores em plenário, são contra.

Oh Linda esquecida

Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, Olinda parece não ter a sua importância histórica reconhecida pelos gestores. Os acessos à cidade não fazem alusão ao seu passado e presente ilustres. Ex-capital de Pernambuco, sequer é mencionada em qualquer idioma. O turista se perde fácil no labirinto do casario secular.

Sem defesa

Uma das estratégias do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, é limpar o caixa de traficantes e milicianos. "Com isso, eles não podem ter dinheiro sequer para pagar advogados. Lembre-se de Al Capone, que foi preso por sonegação de Imposto de Renda. Vamos sufocar eles de todas as formas possíveis", disse à coluna.

Acabou a pandemia?

Empresários, políticos e promotores culturais do Recife demonstram irresponsabilidade diante da pandemia que assola o mundo. Centenas de pessoas se acotovelaram numa festa com show de Xande de Pilares no Boteco Parador, no Centro, sábado à noite.

Liberou geral

O evento começou às 15h e rolou até às 23h com a autorização da... prefeitura e do estado - cujos fiscais até pouco tempo prendiam banhistas na Praia de Boa Viagem.

MERCADO

Haja carga

Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que cada empresa brasileira deve seguir, acredite!, 4.377 normas tributárias. O gasto das companhias é de R$ 162 bilhões por ano para acompanhar mudanças na legislação. O estudo aponta que nos 32 anos da Constituição, foram editadas mais de 6,4 milhões de normas.

Olho vivo!

Veja a insegurança de contratos no Brasil: A operadora de telefonia Vivo cortou uma linha com contrato assinado no pós-pago de cliente em Brasília, para devolver o chip a um pré-pago que estava suspenso no sistema. O empresário que perdeu o número já o divulgava desde fim de setembro para uso comercial para milhares de clientes, e agora vai à Justiça com os dados comprobatórios, por danos morais e financeiros.

Vai voar

Lembra do cliente Smiles Diamante da GOL que perdeu cortesia de bilhete com remarcação de voo? O caso foi resolvido ontem após a companhia procurá-lo.