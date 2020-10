Ocorrencia reprodução

Por Leandro Mazzini

Nomes de deputados estaduais do Amazonas associados a percentual de 5% foram encontrados em uma lista na mesa do governador Wilson Lima, no estado. Além do

atual, já público, há outros dois inquéritos em sigilo na Polícia Federal que podem levar o camburão para a porta do plenário da Assembleia Legislativa. Os políticos do

Amazonas estão em estado de pânico. Nas citações anotadas à mão, em caneta, estão os nomes dos deputados Saulo Viana, Roberto Cidade, Belarmino Lins, entre outros. A PF

ainda apura qual a relação da lista com os parlamentares.

Pânico

O pânico em Manaus é que estejam sendo investigados os contatos dos parlamentares com o governador, que teve seu pedido de impeachment negado pela Assembleia.

Canetadas

O que se comenta entre portas é que houve liberações de verbas, nomeações e contratação de empresas. Os dois inquéritos seguem em sigilo.



Ocorrencia reprodução

Mais uma

Mais polêmica vinda do STF. No dia 7 de setembro o então presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, devolveu o mandato a Júnior Matuto (PSB), da cidade de Paulista

(PE). Agora, o novo presidente, ministro Luiz Fux, derrubou a decisão e recolocou no cargo de prefeito o seu vice Jorge Carrero (PV), que já reassumiu a sede.

Não Sabe & Ninguém

Mais uma prova de que o povo está desligado da eleição, ao contrário de anos anteriores. A Paraná Pesquisas (que tem acertado muitos cenários há anos) revelou que

48% dos ouvidos em Porto Alegre não sabem em quem votar para prefeito, na sondagem espontânea. ‘Ninguém’ alcançou 12,9%.



Embolado

Na mesma espontânea, Manuela D’ávila (PCdoB) lidera com 13,4%, seguida de Sebastião Melo com 7,6%, e do prefeito Marchezan Junior com 7,4%. Na estimulada, Manuela tem 22,6%, seguida por Melo (14,5%), Marchezan (13,2%) e Fortunati (12,6%). Enfim, o cenário está todo embolado.

Aí complica

Há anos o lobby para legalização de jogos (bingos e ou cassinos, juntos ou separados) segue na pauta do Congresso Nacional, mas de dois anos para cá o que se vê são os

setores batendo cabeça, sem união, e parlamentares afoitos com projetos distintos. A falta de sintonia na jogada prejudicou, mais uma vez, o setor este ano.

Modelos

Pelo menos quatro projetos tramitam com a esperada chance de avanços no Senado e na Câmara. Sem consenso. Existe disputa por dois modelos: legalização das modalidades

de jogos na ilegalidade (gera mais renda e empregos) ou somente os resorts integrados com cassinos (cria o monopólio do jogo privado para os norte-americanos).

Prejuízo

Enquanto isso, circulam mais vezes em Brasília os lobistas ligados a Sheldon Adelson – o dono de um dos maiores grupos de cassinos do mundo, Las Vegas Sands e amigo do

presidente Donald Trump. Querem legalizar somente cassinos em resorts.

Passa a água!

Moradores têm reclamado todos os dias: O parque da Tamarineira, maior espaço urbano do Recife para entretenimento e práticas esportivas, virou palco para assaltos diários.

Entre 21h às 22h, os ladrões fazem a festa atrás de celulares, jóias, dinheiro. Dias atrás, sem ter o que roubar, um malandro levou a garrafinha d’água de um cidadão.

‘Insta news’

Nem tudo está perdido para a imprensa nestes tempos sombrios. Levantamento da Socialbakers aponta que os jovens têm utilizado mais o Instagram para buscar informações em postagens de notícias. O aumento foi de 74%.