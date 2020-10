Presidente Jair Bolsonaro EVARISTO SA / AFP

Por Leandro Mazzini

O presidente Jair Bolsonaro fez há dias o terceiro telefonema, em dois meses, para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud. O chanceler Ernesto Araújo é presença certa nessas ligações – em especial para a tradução no inglês, a língua da reunião. O que se diz no Palácio, entre gabinetes, é que o xeique quer garantias para que invista pesado nos leilões de extração de petróleo. Como notório, já revelado pela coluna em 2014 – e recentemente lembrado – o amigo de Al Saud, o herdeiro dos Emirados Árabes, perdeu quase US$ 1 bilhão em ações compradas da Petrobras na Bolsa de NY, com a derrocada das mesmas na Lava Jato.



Desce a cortina

Com a desculpa de levar assuntos de Minas Gerais ao Palácio, o governador Romeu Zema esteve com Bolsonaro, a convite. O presidente está de olho no comando do Novo, e quer atrair o partido para a base do governo. Zema tem influência na legenda.



Cá e lá

Um senador italiano conservador, Matteo Salvini, apareceu na TV no domingo defendendo a cloroquina contra a covid-19, e disse torcer por Donald Trump nos EUA.



É contigo, MP

Continua o mistério no governo do Maranhão, que não quis responder demanda da coluna sobre comunicação nem pela Lei de Acesso à Informação. O MP foi acionado.



E no vermelho

Enquanto isso as escolas estão fechando, os hospitais ficam sem remédios, o lixo acumula nas ruas das cidades e a segurança é fraca nessas capitais.

Saldo no azul

Os líderes nas pesquisas, Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição a prefeito por São Paulo; Bruno Reis, candidato em Salvador (DEM); e João Campos (PSB) candidato a prefeito do Recife são os campeões de recebimento do Fundo Eleitoral. Embolsaram: R$ 7,8 milhões, R$ 7,7 milhões e R$ 7,5 milhões, respectivamente, para gastarem nas suas campanhas, segundo dados do TSE.



Transitando

Em passagem relâmpago pelas cidades de Olinda e Recife no domingo, o senador Fernando Bezerra (MDB) acendeu uma vela a Deus e outra ao Diabo. No primeiro município, defendeu o candidato do MDB, Celso Muniz. Já na capital de Pernambuco, disse que Mendonça Filho do DEM, é o melhor e mais preparado candidato.



Foto e voto

A decisão é do STF: No dia da eleição, você pode levar apenas documento com foto para votar. Não precisa do título de eleitor – em caso de não o encontrar ou não tê-lo.



MERCADO

Vai parar

Empresários de pequenas empresas de transporte de passageiros, que operam viagens fretadas por aplicativos, fazem hoje manifestação pelas ruas de São Paulo contra as recentes medidas anunciadas pela Agência de Transportes do Estado (Artesp).



Parou

A principal queixa dos manifestantes é pela tentativa da agência em obrigar o “circuito fechado”, ou seja, a compra de ida e volta aos passageiros e a tentativa de “clandestinizar” a plataforma Buser, conhecida como “Uber do Ônibus”.



Na Justiça

A Buser anunciou sexta-feira que irá cobrar judicialmente do fiscal da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Reginaldo Moreno Romero, os prejuízos causados à empresa pela apreensão que considera irregular ocorrida no dia 18 de outubro, em Uberaba (MG). Conforme a empresa, Romero interrompeu a viagem, apreendendo o veículo da empresa JK Turismo, que levava 22 passageiros para Goiânia/GO.



Malhete na pista

Para a startup, o ato foi ilegal e abusivo, contra a ordem judicial do TRF (Processo nº 1027611-88.2020.4.01.3800), que determinou que a ANTT se abstenha “de criar qualquer óbice, impedir ou interromper viagens intermediadas” pela Buser.



Esplanadeira

# A Universidade Candido Mendes volta a oferecer graduação de Economia em 2021. À frente está o professor João Gualberto Teixeira de Mello. # Grupo Wichmann cria rede de franquias voltada para o mercado imobiliário, a BIMOB Leads. # Havaianas doa ao Instituto IPÊ mais de R$ 100 mil para ações no Pantanal. # Cantor Richard Martin vem ao Brasil para gravações e lançamentos. # DFL distribui kits de cuidados odontológicos para crianças e adolescentes da Fundação Amélia Dias. # Odontotech Dentalis Software agenda cinco milhões de consultas e cria fintech para dentistas. # Acontece hoje lançamento da plataforma online bilíngue e interativa, Sinal de Fumaça.