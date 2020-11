Roberto Jefferson Divulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 11/11/2020 12:00

Não é só no Amapá o problema do apagão de energia. Moradores da cidade e fazendeiros da zona rural de Cocalzinho, Pirenópolis e Corumbá, em Goiás – para citar apenas três cidades das centenas de municípios do estado – reclamam de constantes e longas quedas de energia fornecida pela Enel – que disputa a compra da CEB Distribuição do DF. Há casos de prejuízos com perda de leite e produção queijeira, entre outros problemas. As cidades e a zuna rural estão ficando sem luz, com alguns apagões esporádicos. Na segunda-feira, teve corte de energia até meia noite em Cocalzinho. No Amapá, diante do acidente com incêndio na Hidrelétrica Coaracy Nunes, administrada pela espanhola Isolux – sem capacidade técnica qualquer para recuperar os danos – é a Eletrobras (que o governo vai privatizar) quem está corrigindo as falhas em solução paliativa para retomada de energia.



É a campanha

Um gaiato pintou num muro de comunidade de Salvador: Vereadora Ana Rita, Caloteira 171, Fichada na Justiça, e o número do processo. Sua ONG está na mira por receber verbas oficiais. A reportagem não conseguiu contato com seu gabinete.



Bob Maré

Roberto Jefferson (FOTO), o controlador do PTB, passou na famosa ilha da Maré, na Baía de Todos os Santos, no fim de semana, para apoiar o candidato do partido em Salvador.



Deu ruim

O juiz Marco Antonio Vargas, da 1ª Zona Eleitoral paulistana, suspendeu ontem a divulgação das pesquisas Datafolha e da Globo a pedido de Levy Fidelix (PRTB).



Reclamação

A defesa do candidato à prefeitura alega direcionamento, e tratamento desigual na relação de nomes apresentados aos entrevistados, entre outros pontos. Até o fechamento da coluna, o instituto, com a decisão, estava proibido de publicar novas pesquisas.



Xerife?

A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, se vê diante de um problema grande na comunidade de Caraíva no meio da eleição na qual tenta eleger Uldurico Junior. O novo administrador da pacata vila, nomeado por ela há um mês, deu tiros para o alto para separar briga de bar. A inconveniência rende protestos e denúncia ao MPF.



Mal-educado

Uma pequena confusão na Voe Pass (antiga Passaredo) no voo 1887 de Porto Seguro para Salvador ontem. No desembarque pela porta traseira (desorganizado), no ‘cada um por si’ na pressa, um jovem afoito machucou a cabeça de uma mulher, ao abrir o bagageiro superior. Nem a reclamação dela comoveu os outros. O mal educado ainda a xingou.



Checkout da VIVO

Mais uma do caso da VIVO que cancelou plano pós-pago para dar um chip usado por uma empresa a um plano pré (isso mesmo!). A insegurança jurídica vai render processo incômodo à operadora. A audiência de tentativa de conciliação está marcada para 25 de janeiro em Brasília. Um hotel na Bahia usava o número para atender milhares de hóspedes pelas redes sociais, e perdeu o número. A operadora, que deu de ombros.



Hemo online

Um pleito importante para pacientes está sobre as mesas dos diretores da ANS para inclusão na cobertura dos planos das operadoras: a Hemodiafiltração Online como opção de tratamento para pacientes renais que dependem de hemodiálise para sobreviver.



Fila de pedidos

Aliás, a cada dois anos a ANS recebe pedidos para incluir novos procedimentos e medicamentos entre os obrigatórios a serem cobertos. Das 1.137 propostas, apenas 17 estão sendo recomendadas pela ANS nessa atualização.



Black chegando

Uma pesquisa da Social Miner e Opinion Box, com mais de dois mil brasileiros, revela que 48% pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday; 56% devem comprar itens de necessidade com melhor preço, e 25% pretendem adiantar as compras de Natal.



Esplanadeira

# Livro “Escrevivência: a escrita de nós – Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo”, iniciativa do Itaú Social em parceria com a MINA Comunicação e Arte, será lançado hoje em seminário virtual. # 5ª edição do MBC - Mainô Business Conference, evento de inovação para comércio exterior do Brasil, acontece nos dias

19 e 20. # Medcloud, plataforma em nuvem de gestão de exames radiológicos, deve registrar crescimento de 325% em relação a 2019. # Himni lança aplicativo VoteFace, rede social que conecta eleitor com candidatos.



A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira.