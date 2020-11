Por O Dia

Publicado 20/11/2020 00:00

A campanha eleitoral no Recife ganha a cada dia mais ares nacionais. Marília Arraes (PT), que disputa o 2º turno contra João Campos (PSB), espera a chegada do ex-presidente Lula da Silva na cidade - para apoiá-la nas ruas e mídias, e para acalmar o partido, que não a aceita até hoje. Petistas do diretório dão como certa a chegada de Lula na cidade, mas o cacique não confirma. E Ciro Gomes, presidenciável do PDT, embora aconselhado pelo partido a não se envolver, pode aparecer para apoiar Campos, filho do falecido Eduardo, ex-governador. João Campos tem uma vice do PDT.

Não desiste

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não desistiu da tentativa de reeleição para o cargo. Enquanto o STF não decide a validade, anda conversando muito com o PSL controlado pelo deputado Luciano Bivar.

Forjado na caneta

Maia precisa articular muito, além de depender de aval judiciário. Ele era um deputado de fundo de plenário, do baixo clero, até ser alçado a presidente da Casa por articulação e apadrinhamento do presidente Michel Temer e do ministro Moreira Franco.

Caos

A situação no Amapá continua caótica, sem energia elétrica. Supermercados não têm mais perecíveis e carnes. Muitos macapaenses não conseguem dormir por causa do calor. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado a visitar o estado.

Aliás...

... é apenas um apoio moral, o de Bolsonaro, porque o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, já montou QG há semanas no Estado. E a Eletrobrás é quem socorre a incompetência concessionária local, uma empresa espanhola.

Desdém com eleitor

Pega mal na opinião pública do recifense a decisão do ex-ministro do MEC Mendonça Filho (DEM) e da Delegada Patrícia (PODE) em não apoiar ninguém no 2º turno das eleições. Eles representam, juntos, 312.847 votos.

Peso...

Candidatos de São Paulo e do Rio de Janeiro se mantiveram ativos nas redes sociais nas eleições 2020. No levantamento da Socialbakers, plataforma global de marketing de mídia entre janeiro e outubro, Guilherme Boulos (PSOL) aparece com mais engajamento nas redes, tendo uma média de 6,7 mil interações por post.

... das redes

O estudo também mostra que Bruno Covas (PSDB) possui mais seguidores no Instagram (190 mil) do que no Facebook (107 mil). Já no Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) possui a maior base de seguidores no Facebook e Instagram, e no Twitter Eduardo Paes (DEM) lidera.

Correção

Ao contrário do publicado ontem, Sérgio Cabral não está com tornozeleira eletrônica na prisão domiciliar no Rio de Janeiro.

TRÉGUA?

Ciro Gomes na cúpula do PDT Divulgação/PDT

O possível desembarque de Ciro Gomes (foto) no Recife pode dificultar mais sua reaproximação com Lula, após ambos trocarem afagos políticos recentes. Desde a explosão da Operação Lava Jato, Ciro faz críticas ferrenhas ao PT e Lula.

ESPLANADEIRA

ABIMED, ABIMO e ABRAIDI se unem para discutir sobre os prejuízos e impactos na economia da nova tributação para o setor de saúde.

Plataforma MeuPatrocínio lança campanha para alertar sobre a importância do Novembro Azul.

Grupo de jovens e adolescentes cria projeto #EuSintonaPele, para monitorar políticas públicas nas periferias das grandes cidades em prol das vidas negras.

