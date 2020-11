Sérgio Hacker Reprodução

Por Leandro Mazzini

O prefeito Sérgio Hacker (PSB) - foto -, da pequena Tamandaré (PE), perdeu a reeleição para Carrapicho (Republicanos) por apenas 1.564 votos. Hacker é marido de Sari Côrtes, indiciada na morte do pequeno Miguel Otávio, que caiu do nono andar do prédio onde o casal empoderado mora no Recife. Antes da morte do menino e do escândalo vir à tona, Hacker, aliado do governador Paulo Câmara, surfava na onda da popularidade. Um detalhe, o prefeito mora na capital, a 100 km de distância da cidade que hoje administra.



Closet do Poder

Um caso extraconjugal entre mandatários tira a paz da Executiva do PSL. Todos sabem, no partido e no Congresso, do triângulo amoroso.



Vendeta

Mas houve efeito político. O marido traído – também mandatário – se vingou na imprensa com uma denúncia sobre outro assunto. E segue a novela.



Lessa ofuscado

Ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa reapareceu quieto como vice na chapa de JHC (PSB), que disputa o 2º turno contra Gaspar (MDB) em Maceió. A briga é acirradíssima – foram pouco mais de mil votos de diferença no 1º turno.



Bob El matador

Roberto Jefferson segue intervindo em diretórios que desrespeitam a verticalização bolsonarista do PTB. Derrubou o poderoso amigo Armando Monteiro do comando da legenda em Pernambuco, após o cacique declarar apoio à petista Marília Arraes no Recife.



Aliás...

...Ele está voltando devagar. O ex-petista Delcídio do Amaral, que se filiou ao PTB há dois anos, agora é vice-presidente da legenda.



Cão fresco

O ex-candidato democrata à Casa Branca John Kerry, que vai cuidar dos assuntos do clima para o presidente norte-americano eleito, Joe Biden, passou por Brasília em 2013 com um episódio no mínimo curioso, descoberto pela coluna à época. A equipe do FBI que o acompanhava chamou a atenção do Royal Tulip Hotel pela frescuragem de um cão.



É que...

...O pastor alemão da polícia federal deles, especialista no faro contra artefatos bélicos, não come ração. Só comeu ervas finas, cozidas em água mineral – e trazida dos EUA.



Caixa em risco

Empresas brasileiras que exportam para os EUA – e outras que lá têm unidades – começam a reforçar todas as informações sobre origem de seus produtos, com a vitória de Biden. Conta fonte da coluna na Flórida que o novo presidente pegará pesado com o Brasil no comércio bilateral por causa dos informes sobre queimadas e desmatamentos.



Abandonado

Veja o que dá um aliado abandonado. Irmão do falecido ex-governador Eduardo Campos, o advogado Antonio Campos, o Tonca, brigou com o PSB – que não o apoiou na campanha para Olinda em 2016. Agora é bolsonarista e vai votar na prima Marília Arraes, do PT, contra o sobrinho João Campos (PSB) no 2º turno na capital.



Pesquisa aos montes

A disputa eleitoral no Recife é tão intensa que oito pesquisas eleitorais serão divulgadas nesta semana, até amanhã, por institutos e veículos de comunicação.



Correios import

De olho no crescimento diário do e-commerce, os Correios investem pesado em seu portal no serviço de divulgação para entrega de compras internacionais. Mas há na praça quem veja isso como um laboratório que valoriza a venda no projeto de privatização.



Esplanadeira

# Projeto #DicaMaristaEnem reúne jovens do DF para aulão preparatório online. # FS Security cria app para saber se funcionários estão aptos a voltar ao escritório. # 7º Fórum de Combate ao Câncer da Mulher, promovido pela FEMAMA, se encerra online hoje. # Inspirada na pandemia, parte final da ópera A Peste, de Cyro Delvízio, chega ao YouTube dia 28. # Medcloud, plataforma de gestão de exames radiológicos, deve encerrar 2020 com crescimento de 325%.



