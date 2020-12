Seis senadores são alvos das denúncias e o Conselho de Ética do Senado não analisou ainda as representações Marcos Oliveira/Agência Senado

Por Walmor Parente

Onze representações com pedidos de investigação contra parlamentares aguardam análise do Conselho de Ética do Senado que só se reuniu uma vez, em setembro de

2019, quando foi instalado. Seis senadores são alvos das denúncias, entre eles, Chico Rodrigues (DEM-RR), parlamentar licenciado que foi flagrado pela Polícia Federal com

R$ 33 mil na cueca. À representação contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também parada, a oposição vai protocolar um aditamento reforçando o pedido de cassação com base nas novas informações sobre relatório feito pela Abin para defender o parlamentar no processo das “rachadinhas”.



Alvo

O colegiado é presidido pelo senador Jayme Campos (DEM-MT), também alvo de representação protocolada pelo Pros. O parlamentar é acusado de agredir, em setembro,

um pré-candidato em Várzea Grande (MT). O Pros pede que Campos seja destituído do comando do Conselho de Ética.

Publicidade

Novos fatos

No aditamento à representação contra Flávio Bolsonaro, a oposição (PT, Psol e Rede) sublinha que os novos fatos “confirmam que o senador vem utilizando de ilegalidades

com o objetivo de utilizar os órgãos de Estado brasileiro em seu próprio favor”.



Sigiloso$

Publicidade

Os gastos sigilosos da Presidência da República e órgãos vinculados, como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), já somam quase R$ 20 milhões este ano, conforme o

Portal da Transparência do Governo Federal.

Estratégia

Publicidade

Para aumentar a base de apoio aos candidatos aliados que vão disputar a sucessão na Câmara e no Senado, o Planalto e ministros seguem a mesma estratégia usada na

véspera da votação e aprovação da reforma da Previdência.



Peregrinação

A orientação na Esplanada é atender às demandas de deputados e senadores nas próximas semanas. Além de emendas, parlamentares – até da oposição - peregrinam

pelos ministérios em busca de verba para investimentos nas regiões onde mantêm suas bases eleitorais.



Publicidade

Vacinação

Para que a campanha de vacinação contra o Covid-19 seja bem-sucedida, 70% da população (148 milhões de brasileiros) precisa ser imunizada. É o que aponta o

Ministério da Saúde no plano nacional de imunização entregue ao Supremo Tribunal Federal.

Publicidade

Sem data

Apesar de o ministro Eduardo Pazuello ter suscitado que a vacinação poderia começar neste mês, a pasta frisa no documento que a campanha nacional ainda “depende do

registro de uma vacina na Anvisa e de sua liberação”.

Publicidade

Indefinição

Diante da indefinição na escolha do candidato do grupo de Rodrigo Maia (DEM-RJ), as bancadas de oposição se reúnem amanhã com indicativo de lançar candidatura própria para a disputa à presidência da Câmara.



Recomendação

Publicidade

Depois de a bancada do PSB, por maioria, indicar apoio ao candidato Arthur Lira (PP-AL), alinhado ao Palácio do Planalto, o diretório do partido interveio e “recomendou”

que os deputados não apoie nem Lira nem qualquer outro candidato vinculado ao presidente Jair Bolsonaro.

Inflação

Publicidade

A inflação para as famílias de baixa renda (com rendimento mensal menor do que R$ 1.650,50) atingiu 1% em novembro. Para as famílias de renda mais alta (com

rendimento domiciliar superior a R$ 16.509,66) foi de 0,63%, segundo indicador do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Violência



Relatório da ONG Visão Mundial revela que 81% das crianças entrevistadas viram ou enfrentaram violência em suas casas e comunidades desde o início da pandemia. Cerca de 80% das crianças ouvidas não tiveram acesso à educação, conforme o levantamento.



ESPLANADEIRA

Publicidade

# NeuralMind cria solução de Inteligência Artificial para detecção precoce do Covid-19.

# DHL Supply Chain foi uma das vencedoras da 5ª edição do Prêmio Kaizen™ Brasil.

# Alelo lança novo produto, Alelo Tudo, cartão com múltiplas funcionalidades. #

Presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, reúne hoje líderes políticos, representantes de

entidades e empresários do setor varejista. # FS Security vai disponibilizar um mês de

gratuidade do aplicativo Ensina, a partir do dia 18. # École Intuit Lab, escola francesa

de Design, Artes e Comunicação