O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente Jair Bolsonaro, sem máscara no lançamento do programa nacional de vacinação AFP

Por Walmor Parente (interino)

Antes de o governo federal incluir a CoronaVac no plano nacional de vacinação, vários governadores e prefeitos procuraram o Butantan, em São Paulo, para a aquisição do imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o instituto. Mais de 260 chefes de executivos municipais assinaram protocolos de intenções de compra da vacina. O prefeito de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil

(PSD), e o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), também oficializaram a aquisição de doses da CoronaVac.



Fase 3

A vacina desenvolvida pelo Butantan está na terceira fase de teste, etapa em que os pesquisadores avaliam a eficácia do imunizante para confirmar a segurança. Depois, terá que ser aprovada pela Anvisa.



Máscara

Na cerimônia de anúncio do plano nacional de vacinação, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (FOTO) e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não usaram máscara. Outras autoridades, como chefe da Casa Civil, general Braga Netto, também ignoraram a proteção.



Queixa

De máscara, a governadora do Rio Grande de Norte, Fátima Bezerra (PT), deixou o Palácio do Planalto se queixando da falta de calendário para o início da vacinação: “Precisamos das datas. Mais do que nunca, temos que ter celeridade”.



Planilhas

Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fazem planilhas para contabilizar os possíveis votos que podem ser transferidos para seu eventual sucessor. Alcolumbre dedica apoio ao correligionário Rodrigo Pacheco (MG).



Projeção

Se a disputa fosse hoje, projetam, o candidato apoiado por Alcolumbre teria cerca de 40 votos, excluindo a bancada do MDB que se distanciou do presidente do Senado e pretende retomar o comando da Casa.



PEC

No apelo por votos para vencer o grupo de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o candidato Arthur Lira (PP-AL) tem prometido votar a PEC que permite a prisão de pessoas condenadas após o julgamento em segunda instância.



Saia justa

A proposta, no entanto, é vista com ressalvas por partidos que integram o Centrão, bloco do qual Arthur Lira é um dos principais expoentes. A PEC está parada há mais de um ano na Câmara.



Kit Covid

Procuradores de quatro estados e do DF cobram explicações do Ministério da Saúde sobre a distribuição do “Kit Covid”, ao custo de R$ 250 milhões. No ofício, com prazo de cinco dias para resposta, questionam sobre quais medicamentos compõem o kit e se foi atestada sua eficácia.



Recesso

Apesar da pressão de deputados e senadores, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se esquiva quando o assunto é a possível suspensão do recesso parlamentar previsto para iniciar no dia 22.



Reformas

O movimento pela suspensão do recesso é liderado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Major Olímpio (PSL-SP) também defende que o Congresso não pare: “Temos pautas imprescindíveis, como as reformas tributária e administrativa”.



Tiro

Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio conquistaram quatro medalhas de ouro individuais e duas de bronze por equipe no Campeonato Brasileiro das Forças Armadas/Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo.



Esplanadeira

# Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema recebe Selo Amigo Pet do governo estadual. # Pedro do Livro foi indicado ao Prêmio Band Inspira Rio, na categoria Educação, pelo projeto “Histórias por Telefone” # Quod e FICO firmam parceria para aprimorar scores de crédito. # Qualicorp realiza hoje, às 19h, Tamo Junto Live Fest para corretores, parceiros e funcionários.



