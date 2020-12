Bolsonaro e Paulo Guedes Antonio Cruz/Agência Brasil

Por Walmor Parente (interino)

Publicado 22/12/2020 12:00

O Congresso Nacional entra em recesso oficialmente a partir de amanhã e posterga, para 2021, pautas econômicas tidas pelo Executivo como prioritárias e urgentes. Em mais um ano marcado pela falta de articulação do Planalto com a Câmara e o Senado, não houve consenso para votação de matérias do chamado Plano Mais Brasil. Entre elas, a PEC Emergencial que prevê medidas de controle de despesas e de reequilíbrio fiscal. Também permanece incerta a criação de um novo programa para substituir o auxílio

Reformas

As principais reformas – Tributária e Administrativa – patinaram. O Executivo enviou apenas uma, das quatro partes do texto da reforma Tributária ao Congresso. E a Administrativa não andou desde que foi enviada em setembro.



Privatizações

Promessas de campanha de Bolsonaro e Paulo Guedes (na foto), as privatizações engrossam o saldo negativo do governo. Apenas um projeto de venda de estatal – da Eletrobras – foi enviado ao Congresso e permanece parado na Câmara.



Deterioração

Embora tenha melhorado a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2021 para 4%, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica a deterioração fiscal, o fim do auxílio emergencial e a possível segunda onda do coronavírus como desafios para o ano que vem.



O famoso 20%

Um futuro secretário da gestão Eduardo Paes tinha o curioso apelido de 20% quando era executivo na iniciativa privada. Será que o apelido vai continuar na iniciativa pública?



Desmonte

O ex-juiz Marlon Reis, autor da Lei da Ficha Limpa, fala em “desmonte dos mecanismos de combate à corrupção” ao comentar decisão do ministro do STF, Nunes Marques, que suspendeu trecho da legislação segundo o qual a contagem da inelegibilidade de oito anos inicia após o cumprimento de pena.



Recurso

Em recurso enviado ao presidente do Supremo, Luiz Fux, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pede a revogação imediata da decisão proferida pelo ministro Nunes Marques.



Dissidentes

Candidato apoiado pelo Planalto, Arthur Lira (PP-AL) aposta em dissidências de partidos que anunciaram apoio ao bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e contabiliza, em planilhas reservadas, votos de colegas da oposição - principalmente da bancada do Nordeste.



Tradição

Sem dissidências e traições, que são tradicionais nas disputas à Presidência da Câmara, o bloco de Maia somaria 269 votos. Doze a mais que os 257 necessários para eleger seu sucessor em primeiro turno. Com voto secreto, a eleição ocorrerá no dia 1º de fevereiro.



Revés

Depois do revés no STF, que barrou a possibilidade de reeleição no Congresso, e da derrota do irmão, Josiel Alcolumbre, na disputa à Prefeitura de Macapá, o presidente do Senado, Davi Alcoumbre (DEM-AP), agora enfrenta dificuldades para emplacar seu sucessor.



Planalto

Rompido com o MDB, maior bancada na Casa, Alcolumbre mantém as apostas no líder do DEM, Rodrigo Pacheco (MG). Mas a eventual candidatura do democrata não consolidou apoios e perdeu força no Planalto nos últimos dias.



Para Ser Justo

Entidades, empresários e economistas lançam o movimento Para Ser Justo e defendem, em manifesto, a aprovação de uma reforma tributária transparente e unificada. “Nosso sistema tributário precisa exigir dos governos que melhorem a vida dos cidadãos sem sufocar os contribuintes”, afirma o texto.



Esplaneira

# Verity, empresa de Transformação Digital, cria e-book 'Digital First'. # ClickBus oferece passagens de ônibus com descontos de até 60%. # Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) lança e-book gratuito com receitas elaboradas por pessoas refugiadas. # O Grupo Buritipar, que detém participação em empresas dos setores de mineração, logística, agronegócio e metalurgia, contratou a FSB Comunicação.



