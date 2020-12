Além da Fiocruz, o Instituto Butantan também recebeu ofício do STJ Reprodução internet - site da Fiocruz

Por Walmor Parente (interino)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reiterou que não vai atender a “qualquer demanda específica por vacinas” ao rejeitar pedidos de reserva do imunizante contra a covid-19 feitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a fundação, a produção das vacinas será integralmente destinada ao Ministério da Saúde. No ofício encaminhado à Fiocruz, o STF pedia a reserva de sete mil doses para a imunização de ministros e servidores da Corte e do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ).



Butantan

Além da Fiocruz, o Instituto Butantan também recebeu ofício do STJ. Segundo o tribunal, o pedido trata-se de um protocolo comercial que se pretende travar com o laboratório produtor “sem nenhum tipo de preferência”.



Publicidade

Prioridade

Diante da pressão para a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário de vacinação, a coordenadora do PNI (Plano Nacional de Imunização), Francieli Fantinato, adiantou aos parlamentares da Comissão Externa de Enfrentamento à pandemia que o plano será alterado na medida em que as doses do imunizante forem ampliadas.



Voos

Governadores do Consórcio do Nordeste pressionam o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela suspensão imediata de todos os voos com origem ou destino no Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Austrália. Também pedem que governo solicite quarentena para todos os passageiros que vierem dos demais países europeus.



Publicidade

Distância

A prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, estancou de vez as conversas e convites para o presidente Jair Bolsonaro se filiar ao Republicanos. O mandatário desembarcou do PSL em novembro de 2019, depois da disputa interna com o deputado Luciano Bivar (PE), presidente do partido.



Centrão

Bolsonaro decidirá sobre sua filiação após as eleições para presidentes da Câmara e do Senado. Além de partidos do Centrão, assediam o presidente interlocutores do Patriotas, PTB, PRTB, Democracia Cristã e até do PSL.



Padrinho

A influência do ex-presidente Michel Temer pesou na escolha do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) como candidato do grupo de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à Presidência da Câmara. O deputado é filho do ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que chegou ao comando da pasta por indicação de Temer quando ocupava a vice-presidência.



Publicidade

Domiciliar

O ministro do STF Luís Roberto Barroso indeferiu pedido da Procuradoria-Geral da República de revogação da decisão da Justiça de Minas Gerais que autorizou o publicitário Marcos Valério – condenado no mensalão - a cumprir pena em prisão domiciliar.



Vara

Na decisão, Barroso cita que, conforme informações prestadas pela Vara de Execuções, a prisão domiciliar de Marcos Valério é fiscalizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, e “não há notícia de descumprimento das condições impostas”.



Publicidade

War

Passada a bélica eleição municipal, a candidata derrotada à Prefeitura do Recife, Marília Arraes (PT), se aproxima do PL. Em encontro recente com o prefeito reeleito da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, a petista falou de estratégias e o presenteou com o jogo de tabuleiro War.



Sinal verde

Nove unidades de conservação foram incluídas no programa de privatização do governo federal. Entre elas, estão a Floresta Nacional de Brasília (DF) e os parques nacionais da Serra dos Órgãos (RJ), Ubajara (CE), Serra da Capivara (PI) e Chapada dos Guimarães (MT).



Ficha Limpa

O Cidadania ingressou com pedido de suspensão de liminar para tentar derrubar a alteração na Lei Ficha Limpa. “Como fez com Lava Jato e COAF, Bolsonaro resolveu acabar com a Ficha Limpa com uma ajudinha de Nunes Marques”, afirma o presidente do partido, Roberto Freire. O pedido é assinado pelo ex-juiz Marlon Reis.



Publicidade

Visual

O Jornal de Brasília recebeu o Prêmio Lusófonos da Criatividade - festival internacional sediado em Portugal -, pela melhor reestruturação de identidade visual de 2020.



Esplanadeira

# União lança promoção “Receitas para 110 anos doces”. # Dani Coimbra canta "Ovelha Negra", dia 26, às 20h, na edição do Festival ZiriguidumEmCasa, em homenagem a Rita Lee. # Instituto Juntos Somos Mais Solidários promove campanha de Natal durante mês de dezembro. # Alianima lança Observatório Suíno 2020, relatório que monitora empresas com compromissos públicos de banir celas de gestação para suínos até 2029.



A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br