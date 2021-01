Capital do Petróleo já acumula três meses consecutivos de alta puxada pela indústria e serviços. Divulgação.

Por Walmor Parente (interino)

Publicado 08/01/2021 12:00

Famosa por propagandear suas soluções de tecnologia, a TOTVS - multinacional de desenvolvimento de softwares de gestão - patina há mais de dois anos para entregar o que prometeu a uma importante companhia do setor de petróleo brasileira. Cansada de esperar, a direção da empresa acionará a TOTVS na Justiça para reaver mais de R$ 18 milhões por prejuízos causados. Procurada pela Coluna, a multinacional não quis se manifestar.

Eminência

Publicidade

O ex-presidente Michel Temer segue engajado na articulação para fazer Baleia Rossi (MDB-SP) presidente da Câmara. Escanteado do jogo político desde que deixou a Presidência, Temer quer voltar a dar as cartas como eminência parda e mostrar que ainda tem influência no Congresso.



Blindagem



Publicidade

O ex-ministro Moreira Franco (MDB-RJ) atuou, nos últimos dias, para blindar seu apadrinhado Rodrigo Maia (DEM-RJ) de fofocas quentes de Brasília – sobre a vida particular do deputado – que poderiam prejudicar a articulação de Baleia Rossi para a presidência da Câmara.



Gestão Maia

Publicidade

Consenso entre deputados que Rodrigo Maia (DEM-RJ) fez uma boa gestão em 2 anos, mostrou Casa independente, mas ninguém o perdoa pelas comissões paradas durante todo o ano de 2020. A pandemia não justifica diante de uma Câmara que investe milhões por ano em TI e intranet.



Ninho

A bancada do PSDB segue rachada sobre a sucessão entre dois grupos. De um lado, Rodrigo de Castro (MG) - aliado de Aécio Neves - tem 18 votos para Arthur Lira (PP-AL). De outro, Samuel Moreira (SP) tem uns 10 para Baleia Rossi (MDB-SP). Os outros da bancada estão cada um por si.



Essência

Publicidade

De um experiente político: se Baleia vencer, o MDB fecha em 2 minutos com o Governo. Não se muda a essência de um partido da noite para o dia.

Recompensa

Publicidade

Ex-aliado de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) já é cotado para assumir a primeira vice-presidência da Câmara em caso de vitória de Arhur Lira (PP-AL). Ramos foi anfitrião de Lira durante o tour do candidato por estados do Norte nos últimos dias.



QG

Publicidade

ACM Neto, que deixou a prefeitura, acaba de abrir um novo escritório em Salvador e levou uma grife de peso, o ex-governador Paulo Souto, para sua equipe. Será o QG do presidente nacional do DEM na capital baiana, onde já começou articulações para sua candidatura ao Governo em 2022.



De saída

Publicidade

O deputado federal Elmar Nascimento pode estar de saída do DEM da Bahia e não descarta, no cenário estadual, se filiar a outro partido que o leve ao Senado.

Invasão

Publicidade

Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) classifica como "inadmissível" a invasão do Congresso nos EUA: “Da mesma forma que os vencedores devem saber vencer, os derrotados devem compreender a derrota e aceitá-la”.



Sem festa

Shows e festas em Pernambuco estão proibidos pela Secretaria de Saúde até o final do mês. A ordem vale para todos os estabelecimentos: restaurantes, bares, barracas de praias, hotéis ou outros. Já a Secretaria de Justiça está apelando aos cidadãos para que enviem imagens de aglomerações que serão autuadas imediatamente.



Publicidade

Rua Marisa

Em um dos primeiros atos após tomar posse, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), sancionou projeto da Câmara que nomeia um endereço do bairro de São Pedro como “Rua Marisa Letícia da Silva”. A lei também determina que, abaixo do nome oficial da rua, conste a frase: “Primeira-dama do Brasil 2003-2010”.

Publicidade

ESPLANADEIRA



# Segundo o Instituto Escolhas, o Brasil deixa de arrecadar R$ 14 bilhões ao ano pela não atualização da tabela do ITR (Imposto da Propriedade Rural) # Medo do desemprego cresceu em dezembro, aponta CNI: indicador subiu 2,1 pontos e continua acima da média histórica.