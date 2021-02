Bolsonaro e Arthur Lira são oriundos do baixa clero da Câmara Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por Leandro Mazzini

Publicado 04/02/2021 12:00

Brasília - A eleição de Arthur Lira (PP-AL) consolida a ascensão do baixo clero que, nos últimos anos, passou a ocupar altos cargos nos três poderes em Brasília. Assim como Lira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) integrou o grupo de parlamentares - sem influência nas decisões do Congresso - durante os 28 anos que atuou como deputado. Rodrigo Maia (DEM-RJ) também era deputado de fundo de plenário e, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), ascendeu à Presidência da Câmara apoiado pelo então ministro Moreira Franco e o ex-presidente Michel Temer (MDB). Sem esse cenário, Maia não teria ocupado o cargo por quatro anos e sete meses.



Projeção

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) é outro político que saiu do grupo sem expressão nacional e alcançou projeção ao ser eleito, em 2019, presidente do Senado. Foi o principal articulador do seu sucessor, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).



Cadeira

No Judiciário, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, era um desconhecido até ser indicado pelo presidente Bolsonaro. Chegou à cadeira da Suprema Corte apoiado pelo Centrão, de Arthur Lira e Ciro Nogueira (PP-PI).



Escudeiro

Arthur Lira quer fortalecer o grupo do qual emergiu. O novo presidente da Câmara tem repetido que é preciso garantir a todos os parlamentares acesso a verbas orçamentárias iguais, sem distinção entre “alto clero” ou “baixo clero”.



Lealdade

O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), terá o primeiro teste de lealdade ao Planalto nos próximos dias. Recém-empossado, o democrata poderá aprovar ou rejeitar o pedido de CPI para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da covid-19.



Assinaturas

Pacheco foi eleito, com folga de votos, apoiado por Bolsonaro e ministros. Antes da eleição, o senador manifestou, nos bastidores, ser contra a instalação de CPIs. As assinaturas para a instalação da comissão no Senado foram coletadas pelos partidos Rede e PSB.



Mesa

A bancada do PT amargou dupla derrota na disputa pelos cargos da Mesa Diretora da Câmara. Além do revés de Baleia Rossi (MDB-SP), candidato que apoiou, o partido havia indicado o deputado João Daniel (PT-PE) para a segunda-secretaria. Mas Marilia Arraes (PT-PE) lançou candidatura avulsa e foi eleita para o cargo.



Eleitorado

Os estados do Brasil com maior eleitorado - São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul - não têm representantes na nova Mesa Diretora da Câmara.



