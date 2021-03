Paulo Câmara: medidas restritivas José Cruz/Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 03/03/2021 12:00

Brasília - Enquanto o Estado de Pernambuco vê a pandemia aumentar e a capital Recife atingir nos hospitais 80% dos leitos de UTI ocupados por pacientes infectados pela covid-19, o procurador-geral de Justiça, Paulo Augusto, não deixou de proteger a instituição e seus membros. Baixou uma resolução concedendo auxílio-saúde para todos os funcionários do Ministério Público estadual. Os valores da ajuda corporativa vão de R$ 279,58 a R$

2.127,74. O governador Paulo Câmara (foto) decretou toque de recolher no estado de 20h às 5h a partir de hoje, e avisou em vídeo que pode endurecer as normas em breve.



Pelo ralo

A Receita Federal destruiu na alfândega de Foz do Iguaçu mais de 20 mil garrafas de bebidas alcoólicas apreendidas. Muitas eram do vinho El Gran Enemigo, que custa R$ 3 mil a garrafa.



Publicidade

Caiado x Ibaneis

Mais um round entre os governadores Ronaldo Caiado e Ibaneis Rocha. Após Caiado acusar o GDF de incompetente – e outras adjetivações não comprovadas – em entrevista à TV Globo, o governador do DF respondeu ontem, em entrevista ao UOL, que Caiado “tem os seus problemas psiquiátricos”.



SAMU vizinho

É notória a ajuda entre os estados de disponibilização de leitos para tratar de contaminados pela covid-19, na transferência de pacientes entre estados. Mas Brasília e Goiás têm um problema antigo. Muita gente das cidades goianas vizinhas ao DF acaba sendo internada na capital federal, e não em Goiânia.



Publicidade

Faltou o CPF

O deputado federal Bibo Nunes anda brabo com o MP. A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público arquivou denúncia (100176/2021-85) dele pelo que considera ‘abuso de autoridade’ contra três procuradores que não avançaram numa investigação. É que faltou ele protocolar documentos pessoais imprescindíveis para a ação, como cópia do seu CPF, RG, comprovante de endereço.



Alerta geral

Os senadores Major Olímpio (SP), Lasier Martins (RS) e Alessandro Vieira (SE) estão com covid-19. Funcionários dos gabinetes passarão por testes. Uma penca de deputados também contaminados, mas não divulgam. A coluna publicou que as Casas constataram (não revelado) sete contaminados em cada dez testados no Congresso Nacional (entre parlamentares e visitantes). A maioria dos infectados está assintomático.



Disputa por...

Entre tantos problemas a resolver, deputados disputam a autoria de uma vindoura sessão de homenagem ao bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi na Câmara. Dois requerimentos recentes e com o mesmo tema foram apresentados. O primeiro (208/21), foi protocolado por Angela Amin (Progressistas-SC), Ricardo Guidi (PSD-SC) e Cacá Leão (Progressistas-BA), para sessão em agosto.



Publicidade

...Anita

O outro requerimento (222/21) foi apresentado por Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Norma Ayub (DEM-ES). Embora o anterior seja mais antigo, ninguém abre mão de autoria da homenagem.



Menos um

O senador Ciro Nogueira se livrou ontem de um inquérito da operação Lava Jato, no STF, por arquivamento sob decisão do ministro Edson Fachin. Era o caso de suposta propina de uma empreiteira, numa delação feita sem provas.



Publicidade

Cannabis do velhinho

Uma decisão do TJ de Minas abre um precedente importante no Judiciário do estado para quem precisa de tratamento à base de princípio da Cannabis sativa. Uma liminar concedida pelo desembargador Nelson Missias autorizou um ancião a plantar em casa, extrair e usar o óleo da folha da planta para fins medicinais.



Em tempo

Para que não haja encrenca com ninguém, o cumpra-se do TJ notificou as Polícias Civil e Militar do estado. Ele foi vítima de AVC e terá o acompanhamento da filha em casa.



Publicidade

Huck

Enquanto ainda negocia com a TV Globo se renova ou não seu contrato (este mês é o prazo final) o apresentador Luciano Huck vai se aproximando a cada dia mais da política, a seu jeito discreto. Será o mediador amanhã do balanço do movimento sócio-político RenovaBR. Entre os figurões, marcarão presença online o presidente do TSE, ministro Luís Barroso, e o governador e já presidenciável do PSDB Eduardo Leite (RS). Transmissão na página da escola de democracia no Youtube, a partir das 18h.



Esplanadeira

# A TIM quer ampliar o número de colaboradores negros na companhia, chegando a 40%. A meta deve ser atingida em 2022. # Startups de Saúde, cibersegurança, trabalho remoto e games devem ser destaques de venture capital em 2021, segundo a Mindset Ventures. # A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de SP atualizou a sua base de dados para a Educação. Cubatão é a cidade com maior número de alunos com alguma deficiência física. # A mídia independente Modefica, com apoio da Open Society Foundation, abriu inscrições para jornalistas com projetos de reportagem que destaquem as relações entre crise climática e gênero na Amazônia.