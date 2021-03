Aécio Neves Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 04/03/2021 12:00

Igrejas católicas e evangélicas, que inevitavelmente aglomeram pessoas em seus templos, estão na lista de atividades essenciais em variados estados e municípios, e longe da restrição de decretos das autoridades nessa pandemia da covid-19. É o poder da bancada cristã nas Assembleias estaduais e no Congresso Nacional. Como os professores não têm uma bancada partidária nos plenários, a atividade de ensino tão

essencial está proibida. A garotada segue em casa sem aulas. Mas rezar eles podem.



Retorno social

O que pesou na escolha do general Silva e Luna, de Itaipu, para novo presidente da Petrobras, foi seu engajamento social com realização de obras em dezenas de cidades do entorno do lago. São escolas, pontes, aeroportos. Mas isso está no estatuto da usina.



É que...

...Na Petrobras, empresa de capital aberto, com a União como sócia-majoritária, a história é outra. O retorno social vem com patrocínios de projetos diversos.



All Inclusive

Os árabes sabem fazer negócios. E cuidam de sua saúde. Quem compra pacote de férias para Dubai, por exemplo, ganha no all inclusive de hotéis o direito à vacina contra covid-19.



A russa

A vacina Sputinik está sendo oferecida a US$ 8,75 (cerca de R$ 48) no atacado para governos de estados e prefeituras, mas para o governo federal o negócio sai a US$ 11,20 (mais de R$ 60). O pagamento somente após a entrega das doses, para facilitar o negócio, com prazo de 20 dias.



Caixa postal

A VIVO foi condenada ontem a pagar indenização de R$ 1 mil a um cliente que teve a linha pós-paga retirada para outro cidadão, de conta pré-paga. Só que no chip alvo da disputa, tem o áudio do antigo dono anunciando seu hotel. Há meses. E o prejuízo fica.



Scalco

Amigos estão recebendo em casa o livro “Euclides Scalco – O homem, seu tempo e sua história”, sobre a trajetória do ex-ministro palaciano de Fernando Henrique Cardoso, que também mandou muito na usina de Itaipu. Era para ser lançamento com autógrafos, mas Scalco está em casa, longe da covid-19.



Aécio, o retorno

O deputado federal e ex-presidenciável Aécio Neves (PSDB-MG) - FOTO - está pendurado ao telefone há dias articulando, com muita conversa e seu jeito conciliador, para ser eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.



Memória

Que não duvidem os incrédulos sobre o seu enterro político presidencial após a denúncia das gravações do delator Joesley Batista. Foi de porta em porta, na Câmara, e pelo telefone, que ele se fez presidente da Câmara numa Casa controlada por Inocêncio de Oliveira há décadas. A conferir se o mineiro ainda tem esse poder político.



Autossuficiência

A produção de petróleo na camada pré-sal do Brasil subiu 8,2% em relação a janeiro. O país já atinge 2,62 milhões de barris/dia nas bacias concedidas e nas operadas pela Petrobras.



