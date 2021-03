Michel Temer Reprodução da internet

Por Leandro Mazzini

Publicado 24/03/2021 12:00

O ex-presidente da República Michel Temer está disposto a entrar na campanha pelo Palácio do Planalto ano que vem se conclamado pelo partido e aliados. Nos últimos dois dias, ele recebeu telefonemas de líderes dos partidos do chamado Centrão – legendas que ganharam essa denominação durante seu início de Governo em 2016 pela coalizão que se formou para governabilidade pós-Dilma Rousseff. Embora negue a pretensão, Temer está aliviado com a absolvição na Justiça Federal do Distrito Federal no caso Rodrimar, acusado pela Procuradoria Geral da República de receber suposta propina num decreto para estender a operação da empresa no Porto de Santos.



São como nuvem

Os partidos do Centrão (Progressistas, PSD, PL, Republicanos, Solidariedade, PROS, PTB e outros) até o fechamento da coluna eram aliados ao presidente Jair Bolsonaro.



Publicidade

Só o futuro dirá

O perfil conciliador e estrategista de Michel Temer, como decano do Congresso e ex-presidente da Câmara, pode contribuir para uma futura coalizão em torno de seu nome.



Dose dupla

Temer foi absolvido pelo juiz Marcus Bastos, da 12ª Vara Federal, o mesmo que já o absolvera no suposto tráfico de influência no episódio da frase “Tem que manter isso aí”, gravado por Joesley Batista, sobre suposta propina a Eduardo Cunha.



Publicidade

Memorial

O MDB começou a se movimentar em torno do chefão. Tomou posse o novo presidente da Fundação Ulisses Guimarães o deputado Alceu Moreira. Ele quer um museu sobre o mandato de dois anos do ex-presidente.



Bicadas no ninho

O grupo político do deputado federal e ex-presidenciável Aécio Neves (MG) cercou o do governador João Dória Jr (SP) dentro do PSDB. O que se diz no ninho é que se Dória quiser ser candidato a presidente, terá de sair do partido.



Publicidade

Brasileiríssimas

O Tribunal Superior Eleitoral acaba de comprar mais 32 mil urnas para serem utilizadas na eleição presidencial. Contrato de R$ 137,9 milhões com a Positivo Tecnologia S.A.



Glória a Deusss

Roberto Jefferson, dono do partido, está expulsando do PTB qualquer um, das hostes à cúpula, que abre o verbo contra o presidente e amigo Bolsonaro. A nova vítima é o Cabo Daciolo, sensação eleitoral de 2018. Daciolo se meteu a dizer que foi falsa a

facada em Bolsonaro em Juiz de Fora, na campanha eleitoral.



Publicidade

Aliás...

.. .o folhetim político vai ser quente com os próximos capítulos da briga judicial entre Jefferson e o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.



Lupa na ferida

Algo acontece na Fundação Renova, criada para dar assistência e intermediar indenizações a prejudicados no crime do rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG). A ponto de a AGU conseguir na Justiça o “remodelamento e aprimoramento da gestão organizacional da fundação”.



Publicidade

“Travas internas”

A liminar na Justiça reconhece necessidade de reavaliar “travas internas” na entidade, que levam a “atraso e ineficiência do sistema de reparação”.