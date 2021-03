Vice-presidente Hamilton Mourão e presidente Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 26/03/2021 12:00

Brasília - Depois de praticamente paralisar com demissões a TV INES, a dos surdos-mudos, o Ministério da Educação, que a banca, pediu à também estatal TV Brasil que assuma os custos e produções. A TV Brasil tem orçamento muito maior, de R$ 550 milhões, diante dos R$ 8 milhões com os quais a pasta financia anualmente o canal. Em tempo, a TV Brasil é a única estatal sem comprador na lista de ofertas das privatizações.



Jairzinho Paz & Amor

Depois do discurso em rede sobre a importância da vacina, o presidente Jair Bolsonaro (FOTO) voltou a convidar o vice General Mourão a participar das reuniões no gabinete.



Assunto: Vacinas

Há uma semana o chanceler Ernesto Araújo tem batido ponto diário no gabinete de Bolsonaro com notícias ruins sobre a relação com China, Estados Unidos e Europa.



Chancelaria rural

Os asiáticos dão o troco. A maior pressão contra Ernesto Araújo no Itamaraty não vem da China ou Congresso. É a dos ruralistas exportadores. Negócios vão mal na Ásia.



Quem diria

Essa é para quem acha que o Banco Central é uma mãe para os bancões privados. Com o lançamento do gratuito PIX, o BC aniquilou um negócio bilionário das instituições privadas (e dos bancos estatais também). A cobrada TED – muitos não sabem, é um

produto da Bovespa, que licencia para os bancos – está perdendo espaço nas transações.



Spoiler de 2022

Um grupo de militantes de Bolsonaro derrubou um outdoor em Passo Fundo (RS) que divulgava uma foto de Lula da Silva com a palavra Inocente em letras gigantes.



Agulha na PF

O Sindicato de Delegados de Polícia Federal de São Paulo conquistou o direito à prioridade na vacinação para 1.500 policiais (agentes e delegados) que atuam na superintendência no estado. A delegada Tânia Prado, presidente da entidade, enviou ofício com pedido para o governador João Dória Jr. Mas só vale para a seção paulista.



Setor privado

A Todde Advogados impetrou ontem na Justiça Federal no DF novo mandado de segurança para que três sindicatos possam comprar vacinas no exterior e aplicar nos seus profissionais e familiares: Sindijus (80 mil associados), Sindilegis (13 mil) e CDL (dois milhões de comerciantes).



Logo ali

Um empresário que voltou da República Dominicana conta o que viu: o país caribenho já vacinou quatro milhões dos 11 milhões de habitantes. Lá – há meses foi decidido – o governo não perdeu tempo e fechou parceria para compra de vacinas com empresários.

Eles obtiveram isenções fiscais. E os funcionários e o povo, as doses.



$om no saldo

Os processos que cobram direitos autorais voltaram a tramitar em todo o Brasil. Vitória do ECAD, que repassa recursos para os artistas. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que “a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais,

literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório”.



Saldo judicial

Por falar no STJ, a Corte proferiu, até ontem, mais de 680 mil decisões desde a implementação do trabalho remoto, em março de 2020, por causa da pandemia.



Esplanadeira

# Novo portal do Senado < www.senado.gov.br > destaca canais para interação com cidadão. # Condofy, administradora digital de condomínios, registra aumento de 20% nas obras dos prédios que administra nos últimos seis meses. # Em pesquisa interna da

TIM, 78% dos funcionários disseram equilibrar melhor vida pessoal e profissional no home office. # Engenheira florestal brasileira, Denise Marçal Rambaldi recebeu “Prêmio Fred Packard” por sua contribuição para áreas protegidas e conservadas. # Ópera "A Peste", escrita e composta por Cyro Delvízio, estreia dia 28 com montagem e encenação no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, com transmissão online.