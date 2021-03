Os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 30/03/2021 12:00

Brasília - O Congresso Nacional – deputados e senadores – e em especial os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (MG) e Arthur Lira (AL), respectivamente, são responsáveis diretos por parte dos altos números de contaminação por coronavírus em Brasília. A decisão de manter as atividades parlamentares e as portas abertas das dependências de anexos e gabinetes durante a discussão das emendas do Orçamento da União lotou a capital. Estima-se que mais de mil prefeitos e vereadores visitaram

Brasília em fevereiro e parte de março, sem contar lobistas e empresários, muitos deles contaminados e assintomáticos. O resultado se vê com registros de assessores contaminados em vários gabinetes das Casas. Até ontem à noite, o DF registrava 5.757 mortes, mais de 340,4 mil contaminados e cerca de 318,8 mil recuperados da covid-19.



Alto preço

Durante a maratona dos prefeitos e vereadores atrás de emendas, os departamentos médicos das Casas ficaram lotados. Médicos constataram numerosos casos em testes.



Três senadores

Há uma suspeita de que o saudoso senador Major Olímpio tenha se contaminado numa dessas visitas ao gabinete. Três senadores (Arolde de Oliveira e José Maranhão, além de Olímpio) já morreram vítima da doença.



Uma cidade

O Congresso é praticamente uma “pequena cidade”. Num dia normal, cerca de 30 mil pessoas passam pelas dependências das Casas.



Alívio na roça

Não é só o ex-presidente Lula quem respira aliviado com a anulação das condenações sob a caneta do então juiz federal Sergio Moro. Comemora também quem é apontado como verdadeiro dono do sítio de Atibaia (SP), Jonas Suassuna, onde a Operação Lava Jato encontrou supostas provas mais robustas que as do caso do tríplex do Guarujá (SP).



Cantinho camarada

A despeito de a Polícia Federal ter encontrado pedalinhos com nomes de netos do Lula no lago, e objetos pessoais numa suíte da casa-sede, Suassuna garante a próximos que era só um empréstimo do canto rural ao ex-presidente. Caberá à Justiça Federal no DF, agora, acolher a denúncia com provas já coletadas ou arquivar de vez o caso.



Quem é

Jonas Suassuna ficou rico vendendo CDs de trechos da Bíblia narrados pela voz do jornalista Cid Moreira. Depois entrou no negócio de telecomunicações, sócio da antiga Telemar. O empresário, primo do então senador Ney Suassuna, conseguiu pontes políticas e assim se aproximou de Lula da Silva, de quem virou um grande amigo.



Juiz decidirá

Jonas passou a oferecer o sítio a Lula depois que o petista deixou a Presidência, conta a amigos, e diz que nunca esperava ter tanta complicação na Justiça por causa disso.



Vacina e passeio

O governador do Piauí, Wellington Dias, telefonou para Lula e convidou o ex-presidente a tomar vacina contra a covid-19 no Delta do Parnaíba. E passear um pouco.



Minirreforma

A minirreforma ministerial do presidente Bolsonaro, que seria após a Páscoa, começou ontem com a demissão do chanceler Ernesto Araújo, após pressão política – mas também empresarial de exportadores. Pelo menos cinco pastas terão mudanças.



Em repouso

O presidente do PRTB, Levy Fidélix, está internado se tratando contra a covid-19, com leve melhora, diz amigo, num hospital particular de São Paulo. A coluna não conseguiu contato com sua assessoria. E a do hospital, consultada, não retornou.



Porradaria, não

A União dos Policiais do Brasil está irada com declarações de Roberto Jefferson, presidente do PTB, contra atuação da Guarda Municipal nas cidades no combate a quem desobedece decretos de confinamento contra a covid-19. Jefferson pode perder candidatos militares nas eleições do ano que vem.



Esplanadeira

# Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities libera acesso gratuito a seu curso a distância de limpeza hospitalar, até dia 1º de abril. # Honeywell lança detector de gás portátil para aumentar segurança no transporte de vacinas contra a covid-19. # Pesquisa do Governo de SP revela que 64% dos cargos de chefia do estado são ocupados por mulheres. # Andréa Mello e outros coautores lançam livro: “Experiências que deixam marcas. Conceitos fundamentais sobre Customer Experience”.



