André Mendonça Marcello Casal Jr/AgÊncia Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 05/04/2021 12:00

Brasília - Duas expressões incluídas no texto da Lei 14.132 do último dia 31 de março, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tipifica o Crime de Perseguição no Código Penal Brasileiro, chamaram a atenção de advogados e jornalistas. Os termos “(...) reiteradamente e por qualquer meio (...)” podem abrir brecha para interpretação jurídica de meio físico ou virtual – o que conotaria, também, atividade jornalística.

Logo em seguida, o texto cita “(...) ameaçando-lhe integridade física ou psicológica (...)”. A última palavra abriria precedente para eventual cenário: se for constatada uma “perseguição” de um meio de comunicação ou jornalista que afete a “saúde psicológica” do personagem citado, isso pode resultar no enquadramento no crime.



Ipsis Litteris

Para quem quiser ler a íntegra da Lei, está no Diário Oficial do dia 31. Ela acrescenta o Artigo 147 A no Decreto Lei 2.848 que criou o Código Penal.



A bênção...

“Rebaixado” para a AGU, o ex-ministro da Justiça André Mendonça (FOTO) será o indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Marco Aurélio Mello no STF.



...e a reza

Falta Mendonça convencer os fundadores das igrejas neopentecostais que seguram os votos da forte bancada evangélica. Se não conseguir a bênção deles, nada feito.

Covid importado

E os venezuelanos fugitivos do regime Nicolás Maduro? Ninguém se lembra mais deles. Mas continuam a entrar centenas diariamente por trilhas na floresta e pela estrada de fronteira em Pacaraima (RR). Os flagrados ilegais agora serão deportados pela Polícia Federal. A AGU derrubou na Justiça Federal liminar que impedia essa deportação.



Feridão no azul

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que reclama de caixa apertado e pouco repasse da União, surpreendeu os aposentados, pensionistas e funcionários da ativa. Autorizou o depósito dos vencimentos na sexta-feira, quando o calendário do estado previa pagamento para hoje.



Favelinha chique

Não é de hoje que a capital, maior PIB per capita do Brasil, tem sofrido uma inédita favelização em terrenos do GDF e da União no Plano Piloto. O Governo o DF conseguiu na Justiça liminar para despejo de pessoas em mais de 20 barracos dentro do terreno do CCBB, a menos de 2 km dos Palácios do Planalto, do Jaburu e da Alvorada.



Cadê o nosso?

A Prefeitura de São Paulo leva um drible há dez anos para receber tributos atrasados da empreiteira Techint – investigada pela Operação Lava Jato – por manobras na Justiça. São mais de R$ 200 mil de ISS relativos à construção da usina de Presidente Bernardes, em Cubatão (SP), em 2010.



Caixa com covid

A Justiça decidiu a favor da capital, com bloqueio de recursos da Techint em 2020, mas a companhia recorreu à sentença, alegando dificuldades financeiras devido à pandemia.



Opa, já pagamos

Em nota à reportagem, a empreiteira Techint alega que “todos os impostos referentes à obra foram recolhidos para a Prefeitura de Cubatão”, e que “a Prefeitura de São Paulo alega, indevidamente, que a cobrança é de sua competência”.



Toga quente

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) envia neste semestre ao presidente Bolsonaro a lista tríplice com os nomes dos desembargadores escolhidos em votação para a vaga do ex-ministro Márcio Eurico Amaro. Quinze togados foram escolhidos pelos TRTs.



