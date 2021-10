Senador Alessandro Vieira - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 20/10/2021 00:00

Em voto em separado na CPI da Pandemia, ao qual a coluna teve acesso, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. A ficha é corrida, segundo o documento de 149 páginas: 1. Crime de responsabilidade (art. 7º, número 9, da Lei n. 1079/50); 2. Incitação ao crime (art. 286 do Código Penal); 5. Crime contra a humanidade (art. 7º do Estatuto de Roma), entre outros.