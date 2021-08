Agência Nacional de Petróleo (ANP) - Saulo Cruz/MME

Publicado 30/08/2021 05:00

Brasília - Um antigo diretor da Agência Nacional do Petróleo, indicado e filiado do PCdoB, foi contratado por um líder sindical do setor para travar a aprovação da venda de combustíveis por aplicativo, assunto em discussão na agência. O tal ex-dirigente diz para quem quiser ouvir que sua influência na agência permanece intacta. Pelo visto o comunismo, camarada do atraso, continua dando as cartas na ANP.



Atrasadão



Só depois que ele foi cassado pelo TSE, há dias, o Jurídico da Câmara dos Deputados intimou o deputado Boca Aberta (PROS-PR) a se manifestar. A Mesa votará a questão.



Chope na mão



O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), não quer briga com bares e restaurantes – onde mais se tem aglomeração sem máscaras. Não os incluiu no recente Decreto sobre os locais que devem exigir comprovação de vacina a frequentadores.



Novo rumo



Vittorio Medioli, prefeito de Betim (MG), na grande BH, deve disputar o Governo de Minas. Ele rompeu com o PSD do prefeito da capital, Alexandre Kalil.



BB avermelhando



Além da indicação de Rogério Idino, fontes relatam movimentos para alçar a atual diretora Carla Nesi para o cargo de Vice-presidente do Banco do Brasil. É mais um movimento para prestigiar o time dos ex-presidentes Paulo Caffarelli e Marcelo Labuto. Esta devoção ao grupo antigo seria um “seguro” do atual presidente Fausto Ribeiro em caso de insucesso do Governo Bolsonaro frente ao PT que tenta voltar.



Raízes



Depois de 22 anos de espera, um acampamento dos sem-terra vai se tornar, oficialmente, um assentamento, chamado Carlos Marighella, em Congonhinhas (PR). A decisão é do TRF4 em decisão unânime dos desembargadores. O Incra vai retomar o processo interrompido em 2015.



Mãos dadas



O PT e Marcelo Freixo (PSB) andam de paquera no Estado do Rio de Janeiro nas articulações para os palanques de 2022. Potencial pré-candidato do PSB ao Governo, Freixo fez visitas ao interior há dias com o prefeito petista Fabiano Horta, de Maricá. É a única cidade do PT no Estado.



Parece...



Mas, recentemente, Washington Quaquá, o chefe do PT no Estado, recebeu com entusiasmo o governador Cláudio Castro (PL) em Maricá. Foi bem efusivo. Os dois estão empatados em uma pesquisa para o Governo do Estado que circula na capital.

...Mas não é

O que pode ser um estranhamento aberto no ninho petista, entre Quaquá e Horta, nos bastidores do partido é visto como plano de Lula da Silva para ter múltiplos palanques no Estado fluminense na campanha presidencial. O Rio é o terceiro amior colégio eleitoral do País.



Pacto 1



A ALERJ se posicionou favorável à discussão da PEC do Pacto Federativo que dá mais autonomia aos Estados. A deputada estadual Adriana Balthazar (NOVO-RJ) conseguiu 44 assinaturas de parlamentares na resolução, duas a mais que o necessário para aprovação automática.



Pacto 2



O texto inicial, do deputado Bruno Souza (NOVO-SC), precisa ser aprovado em 14 Estados para ser levado à Câmara dos Deputados em Brasília. A proposta já passou em seis e tramita em outros seis.





ESPLANADEIRA

# Autora angolana Ercídia Correia fala de violência doméstica no livro ‘O Fardo de Amar’.



# ClarkeModet é uma das representantes brasileiras no evento de Propriedade Intelectual, IPR Gorilla.



# DHL Supply Chain fecha parceria com Grupo Boticário para utilização de carros elétricos nas entregas.



# 11ª edição da ArtRio acontece entre 8 e 12 de setembro, e conta com apoio cultural da Rede Windsor Hoteis.



# Startup de moda Insider recebe investimento de R$ 12 milhões de hub de tecnologia do BTG.