Lisca, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO

Publicado 25/08/2021 12:00

Brasília - Luiz Carlos Cirne Lorenzi, o “Lisca Doido”, ex-técnico do América mineiro e hoje no Vasco da Gama, de doido só tem o apelido. Deixou saudade na torcida em Belo Horizonte, mas pelo visto também no coração do governo de Minas Gerais, que o contratou para uma cara campanha de TV ao custo total de R$ 6,5 milhões. Lisca aparece nas telas dando dicas para o programa ‘Trilhas de Futuro’, da Secretaria de Educação. Segundo a assessoria do governo, Lisca “foi convidado a participar da ação, mostrando que os cursos técnicos do governo de Minas proporcionam empregos que duram muito mais tempo que o de técnico de futebol” (pelo notório no América, sim).



Cachê misterioso

A campanha foi feita por uma agência contratada pelo governo, que não informou à reportagem qual o cachê do treinador.



‘Orden’

Fiscais da ANTT aguardam trocas de peças há dois meses, depois de erros nos uniformes novos – como ‘orden’ na frase e a imagem Bandeira do Brasil costurada invertida em jaquetas.



Em baixa

Um exemplo de como a classe política anda desacreditada na praça. Um dirigente de partido do DF foi trocar reais em euros numa casa de câmbio no shopping Conjunto Nacional ontem, e a atendente se recusou a fazer a operação. Alegou que para político é proibido.



Pode sim

Assustado, o dirigente procurou outra casa de câmbio no shopping Venâncio 2000 e conseguiu fazer a operação. A coluna procurou o Banco Central e o Ministério da Economia para sondar sobre o episódio. As duas instituições informaram que não existe regra alguma sobre isso.



Outra chance

Continua o esforço do governo para avançar na legalização dos jogos. Na sexta, a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia promove o ‘Painel sobre Resorts Integrados – Experiências Internacionais’.



Magnatas de olho

O evento terá participação do vice-presidente Sênior de Cassinos e Hotéis do Hard Rock, Alex W. Pariente, e da presidente para América Latina & Caribe da Gaming Laboratories International, Karen Marcela Sierra Hughes.



Bancada da esperança

Após um processo seletivo de sete meses e mais de 12 mil inscritos, a escola de formação de lideranças políticas RenovaBR apresenta, dia 30, a sua nova turma de alunos. Os selecionados, com origem em todos os estados, passarão por intensivão de 360 horas para se qualificarem para as eleições do ano que vem.



MERCADO

Maré boa

A empresa Mar de Brasília, de passeios de barco pelo Lago Paranoá, ganhou o prêmio Travellers' Choice, da maior plataforma de avaliação de serviços turísticos do mundo, o TripAdvisor. É concedido para os dez serviços turísticos mais bem avaliados do planeta.



Custo Morar

A capital federal lidera o preço do metro quadrado de imóvel no Brasil. Segundo o portal Wimoveis, o valor médio chegou a estupendos R$ 10.870/m² em julho, aumento de 1% em relação a junho. Em 2021, o preço do m² já crescera 8,4%. As outras cidades do relatório da avaliação: São Paulo (R$ 9.390/m²), Rio de Janeiro (R$ 8.672/m²), Curitiba (R$ 7.155/m²) e Belo Horizonte (R$ 5.329/m²).



Candidata

A Associação de Servidores da ANP informa que a candidata a diretora da agência “Tabita Loureiro, especialista em Regulação, é técnica com destacado histórico de atuação na ANP e que sempre se manteve aberta ao diálogo com todos os agentes econômicos e segmentos da sociedade, independentemente de correntes políticas”.



Correção

O governador Doria Jr exonerou o comandante da PM de Sorocaba, interior paulista, e não o do estado , conforme publicamos na edição de ontem.



Esplanadeira

# 2ª Edição da Inclui PcD, online e gratuita, acontece de 20 a 24 de setembro. # Campanha “Literatura Acessível contra a Fome”, do Instituto Incluir, arrecadou 15.750 kg de alimentos para famílias carentes. # Grupo Movile abre inscrições para nova edição do programa de estágios, 'Mobile Dream'. # Defesa Civil de Minas Gerais recebeu 200 caminhonetes e 479 computadores como parte do Acordo de Reparação Integral da Vale. # Luminárias da carioca Oficina 021 estarão na Semana de Design de Milão. # Termina hoje 3º Congresso LIV Virtual, sobre educação, pelo Canal do LIV no YouTube.



