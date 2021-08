Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - Leco Viana/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/08/2021 12:00

A exoneração do comandante da Polícia Militar de São Paulo, Aleksander Lacerda, determinada pelo governador João Doria Jr, acendeu o alerta em outros governadores que não confiam 100% na fidelidade da corporação em seus estados. Doria fez questão de avisar a outros colegas da convocação de PMs para os atos bolsonaristas na Av. Paulista no feriado do 7 de Setembro. Alguns governadores consultaram suas secretarias de Segurança para assegurar o controle e a ordem nas ruas. Em Alagoas, chegou ao governador Renan Filho o recado de que parte da tropa pode se rebelar pró-Bolsonaro.

Na coragem

O presidente quer usar as manifestações na Paulista como vitrine nacional para um lançamento extraoficial da sua candidatura à reeleição. E inflamar o discurso anti-STF.



Recuo

O presidente Bolsonaro foi convencido por ministros palacianos a recuar no pedido de impeachment do ministro Luís Barroso, membro do STF e presidente do TSE . Já o de Alexandre de Moraes, quer manter.

Na cara

O PTB mandou confeccionar milhares de máscaras para distribuir a militantes e simpatizantes, para uso no protesto. Vêm com a frase #liberdade para Roberto Jefferson.

Ele voltou

O ex-senador Magno Malta fez tanto as pazes com Jair Bolsonaro que já quer coordenar sua campanha à reeleição no Espírito Santo.

Discípula...

Tabita Loureiro, indicada para conselheira da Agência Nacional do Petróleo, não é só ligada ao PCdoB. Tem uma atenção especial também da turma do PT. Ela é discípula próxima do ex-presidente da ANP Décio Oddone, que saiu da agência atirando no presidente Bolsonaro.

...e padrinho

Décio teve passagem polêmica pela agência. Também foi alvo de indiciamento na CPI do BNDES, por sua passagem e negócios como vice da Braskem. No LinkedIn, é possível conferir trocas de elogios entre ele e a ex-assistente Tabita, agora indicada a conselheira: “O senhor marcou a minha história”, escreveu ela.



Beija-mão

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, visitou aliados no diretório do Progressistas no Rio de Janeiro. Foi um beija-mão de outrora dar inveja a Dom Pedro.



Conselheiro

O suplente Júlio Lopes telefonou para o veterano ex-senador Francisco Dornelles, recluso em casa, perguntando se ele preferia que Lira o visitasse no dia ou nesta próxima sexta, quando deve voltar à capital. Dornelles, que não perde uma boa conversa do que ferve em Brasília, soltou: “Vem hoje e vem na próxima”.



Arco e flecha

Não é só com atos bolsonaristas previstos para o dia 7 na Esplanada que a segurança do Supremo Tribunal Federal deve se preocupar. Haverá um teste amanhã. Centenas de indígenas, de diferentes etnias, programam manifesto na praça dos Três Poderes.



Na praça

A diferença para os bolsonaristas é que os indígenas querem pressionar a Corte sobre o julgamento do Marco Temporal no plenário. Vão protestar contra a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina na demarcação da Terra Indígena (TI) Ibirama-Laklãnõ, onde vivem comunidades Xokleng, Guarani e Kaingang.

Brasiiiillll!

Hoje completam-se 67 anos da morte do ex-presidente Getúlio Vargas, que suicidou-se com um tiro no coração. E já são nove anos desde que a vedete e ex-amante Virgínia Lane apareceu na Rádio Globo revelando que ele foi assassinado por quatro homens encapuzados. Ela disse que estava na cama com Getúlio e que foi jogada da varanda do Palácio do Catete pelos criminosos. Acha pouco? Gregório também teria pulado para se salvar...



