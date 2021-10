Publicado 20/10/2021 00:00

# Os corredores da in.Pacto Comunicação, de Karim Miskulim, ganharam decoração em painéis inspirados nas obras da série Jazz do pintor francês Henri Matisse. # I Prêmio de Jornalismo Universitário acontece dias 27 e 28, no Festival de Ciência, Tecnologia, Inovação e Criatividade, da Universidade Veiga de Almeida. # Melinda Garcia abre exposição "Imortal: Arte, Alma e Futuro'', dia 21, no Centro Cultural Correios. # Fashion Mall (RJ) recebe até dia 1º de novembro mostra gratuita "Vem, estão voltando as flores!", da artista carioca Jô Asfora. # Lecadô promove, dia 21, campanha de arrecadação de alimentos, no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio (RJ).