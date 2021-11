Bolsonaro e Paulo Guedes: inflação em alta - Marcos Corrêa/PR

Publicado 25/11/2021 12:00

Brasília - A menos de um ano da eleição, a inflação da 3a quadrissemana de novembro/21 é a maior dos últimos quinze anos. A linha histórica, conforme o atual informativo da Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia, mostra que o índice do governo de Jair Bolsonaro (0,96%) supera o registrado em 2015, no mesmo período, durante o governo Dilma Rousseff (0,94%). Foi o desarranjo na

economia que turbinou o processo de impeachment da petista. Em 2016, já no governo Temer, no período

de análise, o índice caiu para 0,24%, subiu para 0,32% em 2017 e em 2018, despencou para 0,05%.



Ascendente

A trajetória da inflação permanece ascendente. Comparada com a última semana, houve aceleração dos grupos: Transportes (de 2,55% para 2,98%), destaque para gasolina (de 7,28%, ante 6,14%); e Educação, leitura e recreação (de -0,19% para 0,57%), destaque para passagem aérea (de -1,87% para 2,88%).



Cenário

Apesar dos índices crescentes, Bolsonaro e seu time econômico assistem inertes a inflação sob descontrole e se eximem de qualquer responsabilidade. Sem anúncio de medidas para conter os preços, Bolsonaro e Guedes jogam a culpa no cenário econômico mundial. “O mundo todo está sofrendo com a Economia neste, espero, pós-pandemia”, tem repetido Bolsonaro.



Deltan vem aí

Ex-procurador chefe da Operação Lava Jato no MPF, Deltan Dalagnol vai estrear na política após fazer mistério com seu desligamento da categoria. É ele uma das estrelas nacionais a se filiar no Podemos de

Sergio Moro, enquanto o ex-juiz faz mistério com Alvaro Dias.



Mineração

Entidades ambientalistas foram excluídas do debate e denunciam que as alterações em discussão, na Câmara, do Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67) atendem a interesses do setor mineral (grandes,

médias e pequenas mineradoras ou garimpeiros). Por pressão das entidades e da oposição, a votação do

parecer do Grupo de Trabalho - sob relatoria da deputada Greyce Elias (Avante-MG) -, prevista para

esta semana, foi adiada.



Anuência

O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração aponta que, ao retirar a obrigatoriedade de anuência de estados e municípios para instalação de empreendimentos de mineração, a proposta concentra poder demasiado na esfera federal, restringindo a decisão de entes federados aos seus territórios e fechando os principais canais atuais de interlocução das comunidades atingidas e ameaçadas pela mineração.



Na esteira

Ex-ministros do governo Bolsonaro aguardam a possível filiação ao PL para darem início aos seus planos

de campanha. Três deles deixaram as respectivas pastas sob saraivadas de polêmicas e denúncias.



Triunvirato

Ex-titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles, expulso do Novo, vai tentar uma vaga no Senado. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, tem conversado sobre possível candidatura ao governo de São Paulo. E o ex-chanceler Ernesto Araújo cogita concorrer à Câmara, pelo DF.



Dossiê

André Mendonça venceu a primeira batalha, mas terá pela frente uma guerra durante a sabatina na

próxima semana. Será cobrado pelos senadores principalmente sobre sua polêmica gestão no Ministério

da Justiça, quando abusou de processos com base na Lei de Segurança Nacional. Perseguiu jornalistas e

produziu um dossiê sobre a atuação de 579 policiais e professores identificados como antifascistas.



Crise

Deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) pretende instituir um conjunto de medidas para elevar a racionalidade e a eficiência no uso da água. Por meio de uma proposta que altera a Lei 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), o parlamentar sublinha que o objetivo é preparar o país para o enfrentamento de crise hídrica, como a que assola as regiões Sul e Sudeste em 2021.



Mosaicos da Basílica

A Arquidiocese de Aparecida (SP) contratou uma empresa italiana com os melhores técnicos do mundo para implantar 15 mil m2 de mosaicos na fachada da Basílica, com ilustrações de passagens bíblicas.

ESPLANADEIRA

# Fundação Grupo Boticário e Fundação Araucária destinam R$ 3,7 milhões para 19 propostas de soluções para oceano. # Empresário Alexis de Vaulx participa, dia 3 de dezembro, da Exposição do Carnaval do Rio, no Centre National du Costume de Scéne, na França. # Julian Tonioli, sócio da Auddas, fala dia 3 sobre “Como abrir a caixa preta da gestão magistral” durante Imersão Black Business Academy, da FarmaPlus. # Escritor Carlos Fernando Galvão lança dia 28 "Um Rasante na Beleza Carioca", no Palácio do Catete (RJ). # Psicossomatista Vanessa Jaccoud lança livro "Transgeneridade: um caso de transcendência", pela Editora Cartola, e destina valor das vendas para Associação TRANquilaMENTE.