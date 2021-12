Senador Davi Alcolumbre - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 07/12/2021 12:00

Brasília - O gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) desembolsa, por mês, R$ 20 mil para custear serviços de uma empresa cujo dono não pode receber verba pública. A Alô Produção Ltda está em nome de Cláudio Alberto Fauro, condenado em 2019 pela 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá com outros envolvidos numa negociata em publicidade irregular. Só neste ano, a Alô faturou mais de R$ 200 mil do gabinete. Na sentença, o empresário foi proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais por cinco anos. Alcolumbre não respondeu a reportagem. Fauro não foi localizado.



Alerta no caixa

No afã de vender sete refinarias, sem a atenção ao valor real, o governo pode perder R$ 100 bilhões nessa pressa de fazer caixa. O alerta vem de especialistas do Congresso.

É o amor

Ex-governador do DF Jose Roberto Arruda, que se apaixonou pela sua personal trainer – a hoje esposa e ministra palaciana Flávia Arruda – era torcedor do Vasco da Gama desde pequeno...



Mas...

...Há poucos anos tornou-se botafoguense em homenagem à amada. A adoração é tanta que ele cita a escalação do time dos anos 1960.



E segue a viagem!

Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres alertam que o a autarquia está afrouxando regras para o cerco a transporte clandestino logo no início do período de férias, quando o movimento aumenta na estrada. A Súmula 11, de 2 de dezembro, informa entrelinhas que, flagrados, as empresas de transportes (vans ou ônibus, por exemplo) podem ser multadas, mas o veículo não poderá ser apreendido.



144 GLOs...

Ações especiais de segurança, que concedem aos militares o poder constitucional de polícia, as operações de Garantia da Lei e da Ordem tiveram menor número no governo de Jair Bolsonaro (13), quando comparado às gestões dos ex-presidentes Michel Temer

(17), Dilma Rousseff (28) e Lula da Silva (39).



...em 29 anos

Os dados são do STM. Este ano, a GLO foi acionada apenas uma vez, em julho, em atuação das Forças Armadas em municípios do Norte para repressão a delitos ambientais. Nos últimos 29 anos, a GLO foi acionada 144 vezes: eventos (27,1%), greve da PM (18,1%), violência urbana (16%) e Garantia da Votação (16%).



Ciúme

Depois de confirmar o casamento com PL, o presidente Jair Bolsonaro passou a receber cobranças das legendas rejeitadas por mais espaço no Governo. Deputados do Republicanos, Progressista e Patriota, por exemplo, fizeram chegar ao mandatário que permanecem fiéis na base do Governo na Câmara.



Fatura vai chegar

Mas os partidos esperam ser lembrados, principalmente em abril, quando pelo mesmo sete ministros devem deixar o comando das pastas para concorrer nas eleições 2022. O ciúme é mútuo. O presidente Bolsonaro não tem gostado da aproximação, nos último dias, de setores dessas legendas com o presidenciável Sérgio Moro.



Refinarias

A refinaria Landulpho Alves, na Bahia, foi vendida para o grupo Mubadala Capital dos Emirados Árabes por menos da metade do preço que era avaliada. A denúncia é do deputado Helder Salomão (PT-ES). Segundo o parlamentar, o valor da refinaria era avaliado em R$ 21 bilhões e foi vendida por R$ 10 bilhões.



Viagem pertinente

“O presidente brasileiro foi aos Emirados Árabes e ninguém sabia muito bem disso, embora nós já houvéssemos dito que o presidente estava fora do Brasil para entregar mais uma vez os interesses do País aos interesses internacionais”, afirma o deputado.



ESPLANADEIRA

# CEOMIND, do Instituto TODDE, passa a integrar CEO BUSINESS SCHOOL. # Praticagem do Brasil inaugura dia 14 seu centro de simulações de manobras de navios em Brasília. # Influencer Débora Máximo participa, dia 9, do programa "Vem com a gente!", da Tv Bandeirantes. # CI&T e Instituto de Gestão em Tecnologia da

Informação lançam Programa gratuito de Formação em TI para Pessoas com Deficiência.