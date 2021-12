Michelle Bolsonaro e a família de André Mendonça comemorando a aprovação do novo ministro - Reprodução Redes Sociais

Publicado 15/12/2021 12:00

Brasília - A Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira (Conamad) enviou convite para parlamentares e ministros para participação no “Culto em Ação de Graças a Deus pela posse do Excelentíssimo Doutor André Luiz de Almeida Mendonça como Ministro do Supremo Tribunal Federal”. Será amanhã em Brasília. O convite, ao qual a Coluna teve acesso, é assinado pelos os bispos Samuel Ferreira Bispo e Primaz Manoel que esperam, além dos deputados e ministros, contar com a presença do próprio Mendonça e do presidente Jair Bolsonaro.

Lobby religioso

O evento será realizado no Santuário Nacional da Assembleia. A Conamad foi uma das principais entidades que pressionaram o Senado pela sabatina e aprovação dele.



Suprema barreira

A reza será no mesmo dia da posse de Mendonça como novo ministro do STF. Não vacinado, Bolsonaro será liberado pela Corte com apresentação de resultado negativo.



Cunha e defesa

Eduardo Cunha passa dois dias por semana em Brasília, sede da banca: “Brigo junto com os meus advogados a estratégia de defesa, e dá resultados”. Seu processo da Lava Jato foi remetido para a 1ª instância na Justiça Eleitoral.



Dois pesos

O governador Wellington Dias (PT), do Piauí, chegou a suspender um concurso da PM-PI para mil vagas alegando risco da variante do coronavírus, mas manteve a famosa feira agropecuária de Teresina, que aglomerou 25 mil por noite, em média.



E agora, PL?

Alvo de ataques do presidente Bolsonaro, as urnas eletrônicas foram classificadas como confiáveis por representantes do PL – partido ao qual ele se filiou. Três representantes da legenda foram ao TSE e ouviram explicações sobre as funcionalidades.



Fiocruz alerta

Com cards virtuais e folders nas ruas, a Fundação Oswaldo Cruz voltou a emitir boletim sobre o poder de contaminação das variantes do coronavírus, alertando a população para evitar aglomerações e festas. Mas o povo não sabe ler – tampouco seus governantes.



Ratinho & queijo

Ratinho Jr, governador do Paraná, criou oficialmente a Rota do Queijo para incentivar o setor no estado e o turismo rural.



Ofuscado

Novas pesquisas saindo do forno de grandes institutos indicam que a entrada de Sergio Moro e de Joao Doria na pré-campanha matou a candidatura de Ciro Gomes.



Identidade CNI

A Confederação Nacional da Indústria se tornou a única instituição brasileira avalizada pela Câmara de Comércio Internacional para emitir o certificado de origem. O documento garante a origem de produtos e é pré-requisito para reduzir ou isentar o imposto de importação em países com quem o Brasil tem acordos comerciais.



Reformas

Tidas como prioritárias, as reformas do Imposto de Renda e Administrativa travaram no Congresso. Não serão aprovadas neste ano e, dificilmente, em 2022, ano eleitoral. No Senado, o relator da Reforma do IR, senador Angelo Coronel, afirma que a proposta em andamento será arquivada.



Do contra

Já a PEC 32, que prevê a Reforma Administrativa, permanece em discussão na comissão especial e não há articulação do governo para fazê-la avançar no colegiado e levá-la ao plenário da Câmara nas próximas semanas – antes do recesso parlamentar.



ESPLANADEIRA

# Paulo Octávio ganhou duas comendas - as medalhas Mérito Economia, dada pela Secretaria de Economia do DF, e da Ordem do Mérito Legislativo, concedida pela Câmara Legislativa. # Chegam em 2022, no Centro Cultural Correios RJ, exposições 'Identidade Coletiva', do artista plástico Bere, e 'Abstracionismo Básico', do fotógrafo Carlos Formiga. # Acontece amanhã lançamento do perfil biográfico do empresário e executivo Nilton Molina "O Vendedor de Futuros”.