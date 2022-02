Romeu Zema, governador de Minas Gerais - Divulgação

Publicado 28/02/2022 01:00

Um informe da gigante cervejaria Heineken de que terá fábrica em Minas Gerais causa uma nova corrida do ouro nas montanhas. Centenas de prefeitos de cidades-pólo conversam com o governador Romeu Zema (NOVO) — é a batalha pelo investimento prometido de R$ 2 bilhões, com geração de milhares de empregos. O assédio ao governador é tamanho que ele repete não ter poder para a escolha, Os últimos informes dão conta de que há preferência pela cidade de Uberaba, no triângulo.



Candidata



Juiz de Fora, a “manchester” mineira, é outra potencial candidata, pela proximidade que tem com o porto do Rio de Janeiro e a infraestrutura de insumos que já possui instalada.



Hectares

Alcaides mineiros correm para oferecer ISS e lotes – a fábrica pede no mínimo 50 hectares planos. Da sede do governo estadual à multinacional, todos repetem aos prefeitos que a decisão será meramente técnica.



Interlocutor



Um brasileiro circula discreto no metiê dos comandos da Rússia e China. Especialista sobre mercado asiático, Marcos Troyjo, presidente do Banco dos BRICS, é consultado pelos presidentes sobre o Brasil.



Intimado



O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale Rodrigues, foi chamado ao Ministério de Infraestrutura para prestar esclarecimentos sobre a investigação de possível alteração nas regras de fiscalização de transportes clandestinos com o objetivo de beneficiar algumas empresas de fretamento.



Suspeitas



A apuração do Ministério Público no Distrito Federal elenca dez suspeitas. Entre elas, “favorecimento ao grupo econômico da startup Buser e tráfico de influência com objetivo de manutenção de cargos de confiança”. A ANTT diz que “se manifestará perante o órgão – Ministério Público - tempestivamente” e alega que “toma suas decisões pautadas em critérios técnicos”.



Blindagem



O Conselho Federal de Medicina (CFM) blinda o médico e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre denúncias de práticas nada científicas à frente da pasta. E esconde o processo.



Foco



Terceiro maior colégio eleitoral, o estado do Rio de Janeiro virou foco dos marqueteiros de Lula e Bolsonaro. Pesquisas dos partidos apontam diferença de oito pontos de vantagem para o petista. Há anos, candidatos a presidente iniciam pela capital a jornada para as urnas. Bolsonaro pretende começar a campanha na cidade.



Em queda



O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 0,5 ponto de janeiro para fevereiro deste ano. É a quarta queda consecutiva. A confiança dos serviços cedeu dois pontos e chegou a 89,2 pontos. A indústria recuou 1,7 ponto.



Fartura



Minas Gerais vai promover um dos mais cobiçados festivais de gastronomia do país. Chama Fartura e está programado para abril em Brumadinho, no âmbito de reerguimento econômico da cidade.

ESPLANADEIRA

# Austral Resseguradora lança Austral Insights com análises de mercado no período da pandemia. # Capemisa Seguradora será uma das expositoras da 21ª Exposeg. # Fundação Grupo Boticário destina R$ 5,4 milhões para apoiar negócios de impacto socioambiental. # Acontece hoje Desfile de Fantasias de Luxo, do Camarote+Brasil, no Fairmont Rio de Janeiro. # Cantora Cinthia Casadei grava hoje faixas do primeiro disco: “Visceral”.