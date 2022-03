Publicado 07/03/2022 05:00

Brasília - A cloroquina é para combate à malária. E ponto. Está na própria bula do fabricante, e já comprovada sua ineficácia para tratamento precoce contra o Covid-19. Mas é tamanha a ganância eleitoral sobre o tema que três médicas abusarão da ciência para surfar na onda criada pelo presidente Jair Bolsonaro, na defesa irresponsável do remédio. O trio que defende abertamente a prescrição da cloroquina para o tratamento anuncia pré-candidaturas. Duas delas são alvo de pedido de indiciamento na CPI da Pandemia.



Capitã



A dra. Nise Yamagushi pretende disputar para o Senado em SP, pelo PTB. E Mayra Pinheiro, a “capitã cloroquina”, almeja vaga de deputada federal pelo PL do Ceará.



Exoneração



Na Bahia, a dra. Rayssa Soares, de Porto Seguro, filiou-se ao PL e quer disputar o Senado. Ela pediu exoneração do hospital estadual após ser cobrada pelo governo.



Sumiu



A Era Onix Lorenzoni no governo chegou ao fim. O ex-chefe da Casa Civil já foi o todo-poderoso. Hoje nem despacha mais com Bolsonaro. Seu lugar é ocupado por Ciro Nogueira.



Meia fase



Diante dos péssimos serviços prestados após a privatização, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), subsidiária da Neoenergia, está prestes a enfrentar uma CPI na Assembleia Legislativa do estado.



Meia fase 2



Muitos turistas do eixo Trancoso-Caraíva, no litoral Sul, sofreram no Carnaval com energia em meia fase, sem ar-condicionado e refrigeradores. A reclamação do trade turístico é geral.

Rejeição



O antes todo-poderoso Aldo Valetim, secretário de economia criativa de Mario Frias, sofre na volta à planície. A rejeição na Esplanada é porque ele foi nomeado pela antecessora de Frias, Regina Duarte. E por ter circulado nas salas da atual gestão.



Disputa



A despeito de oficializado pelo TSE, o União Brasil (UB) já enfrenta disputas internas de expoentes regionais com a fusão do DEM e PSL. No Distrito Federal, por exemplo, o ex-deputado Alberto Fraga – um forte nome da bancada da bala – não abre mão do comando da legenda.



Latente



No outro lado, Manoel Arruda, advogado do presidente do partido, Luciano Bivar, também quer o comando da sigla local. A disputa é tão latente que envolveu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (ex-DEM). Ele articula por Fraga. Bivar, cauteloso, não se mexe.



No balcão



Chegou à CAMEX uma pauta que mexe com o preço da cerveja no bar. É o pedido para isenção da taxa de 12% sobre a bobina de alumínio para fabricação de latas de bebidas. O Brasil só tem uma fábrica para esse tipo de produto. Com o dólar em alta, todo o mercado sente a inflação no valor no balcão para cervejas, refrigerantes e sucos em lata.



Resort para o clã



Embora diga que vá vetar, Bolsonaro tem um projeto pessoal. Trabalha pela aprovação dos jogos de azar e para levar um grande resort com cassino a Angra dos Reis, reduto turístico e eleitoral do clã.



Acadêmico



O advogado Solon Benevides assumiu a cadeira 35 na Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Procurador da Paraíba, membro do Conselho da revista do TRT da 6ª região, professor adjunto da UFPB e sócio da banca que leva seu nome, Benevides é reconhecido no eixo Rio-SP-DF pela atuação no direito privado, eleitoral e empresarial.



Turista

Bolsonaro volta a defender isenção do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia - Alan Santos/PR

Bolsonaro tem um problema para resolver. Arrumar um lugar (eleitoral) seguro para Marcelo Alvaro Antônio (MG). O deputado federal, ex-ministro do Turismo, caiu em desgraça com suposto uso de ‘laranjas’ nas prestações de contas da eleição de 2018.

ESPLANADEIRA

# BASF conta com 30,6% de mulheres na empresa; 32,2% ocupam cargos de lideranças. # Afya abre duas faculdades de Medicina em Itacoatiara (AM) e Abaetetuba (PA). # ABF obtém redução da alíquota do ISS em São Paulo e Goiânia. # Isabel Almeida, editora do BSB Flash, lança projeto "Dicas de Leitura", no @isabrasilia2. # Dilma Rousseff e ministra argentina Elizabeth Gómez Alcorta palestram amanhã sobre ‘Resistência feminina: rompendo os controles sociais’, no TVIAB.