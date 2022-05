Presidenciável Ciro Gomes - José Cruz/Agência Brasil

Presidenciável Ciro GomesJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 17/05/2022 12:00

Brasília - Enquanto o projeto que legaliza os jogos de azar aguarda votação no Senado Federal, uma pesquisa realizada pelo instituto da Casa (DataSenado) revela que 58% dos internautas são favoráveis à liberação de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. Na avaliação dos cidadãos que participaram da enquete – que contou com 806 votantes e ficou disponível no Portal do DataSenado de 7 de março a 2 de maio de 2022 -, a exploração de jogos teria efeito positivo na arrecadação de impostos no Brasil. A grande maioria (61%) acredita que aumentaria a receita tributária brasileira.



Empregos

Para 57% dos participantes, conforme a pesquisa, a exploração dos jogos de azar por resorts terá como consequência o aumento dos empregos.



Turismo

Quando questionados se a liberação dos jogos seria positivo para o crescimento do turismo no Brasil, 58% disseram acreditar que “sim” e 40%, “não”.



Tom

Ciro Gomes (PDT-CE) - FOTO - não esconde a irritação com a ala do partido que tem se aproximado do ex-presidente Lula. Em resposta, elevará o tom de críticas aos governos petistas. Já iniciou alardeando que Lula e Bolsonaro são “farinha do mesmo saco”.



FNDE

Depois do escândalo envolvendo o suposto favorecimento de pastores com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), deputados da Comissão de Educação entregaram ao ministro Victor Godoy um projeto para tornar mais rígidas as

regras de transparência do órgão.



Sabatina

Na proposta de alteração da Lei de Constituição do FNDE, os deputados Professor Israel Batista (PSB-DF), Bira do Pindaré (MA) e Tabata Amaral (PSB-SP) definem “como fundamental que os cotados para assumir a diretoria ou a presidência tenham conhecimentos compatíveis com o cargo”. Prevê também a realização de sabatina para esses cargos e a aprovação dos nomes pelo Senado Federal.



Revoada

Reflexo da autofagia, o PSDB vê quadros históricos embarcando na pré-campanha do ex-presidente Lula. Alckmin voou para o PSB e será vice do petista. Outros nomes, como o ex-chanceler Aloysio Nunes, podem até ocupar uma pasta na Esplanada após verbalizar que vai apoiar – quem diria – Lula no 1º turno.



Extradição

A Embaixada do Brasil em Portugal, por meio da Procuradoria-Geral da República, formalizou o pedido de extradição de Nelma Kodama - doleira da Lava Jato acusada de ser integrante de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Ela foi presa em um

hotel de luxo em Portugal no âmbito da Operação Descobrimento, deflagrada pela Polícia Federal.



Delay

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve a condenação por improbidade administrativa de sete pessoas que fraudaram benefícios previdenciários em Foz do Iguaçu (PR). A quadrilha, formada por ex-servidores do INSS e agenciadores, terá que ressarcir aos cofres públicos mais de R$ 1,7 milhão. A punição veio com 17 anos de atraso, já que o grupo foi descoberto em 2005 pela Operação Quati, deflagrada pela Polícia Federal.



Desmonte

Parlamentares que visitaram Roraima na última semana para averiguar denúncias de violência contra indígenas concluíram o seguinte: a total desarticulação das ações em defesa dos povos ianomâmi. E que o governo não tem interesse em sanar conflitos em

terras indígenas, tampouco garantir a proteção aos povos originários. As conclusões da diligência serão compiladas num relatório.



Golpe

O jornalista Matheus Leitão teve seus dados roubados por um golpista que usou sua foto em um número de celular do Rio de Janeiro para pedir dinheiro. O criminoso teve acesso à agenda de Matheus e mandou mensagem até pra mãe, a jornalista Miriam Leitão,

avisando do "novo" chip.



Campanha$

O Brasil é o país que possui o maior gasto anual de dinheiro público com campanhas eleitorais e partidos. No total são gastos mais de US$ 789 milhões por ano. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br com dados do

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), World Bank e TSE.



Aquecido

O mais recente relatório do Wimoveis, portal imobiliário do Distrito Federal, mostra que, em março, o valor dos imóveis em Brasília continuou em alta, seja para alugar ou comprar. O preço médio mensal do aluguel no DF fechou em R$ 2.770,00 - subindo

0,3% no mês.



ESPLANADEIRA

# Deputado federal Gustavo Fruet lança dia 19 livro “Travessia”, no Museu Guido Viaro, em Curitiba. # Maqfiltros ganha contrato para tratamento de água e esgoto do Reserva Trancoso-Itapororoca, na Bahia. # Rede de escolas de oratória, Vox2you, planeja abrir dez novas franquias em Minas Gerais, em 2022. # OAB Minas lança dia 30 "Carta de princípios sobre o combate às fake news e às práticas de desinformação na era da pós-verdade". # Grupo Huntington anuncia aquisição da FertilCare.