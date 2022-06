Publicado 06/06/2022 05:00

Brasília - O Rio+30, em outubro, reedição da Eco 92, vai trazer ambientalistas e políticos de todo o mundo – e revela o plano de voo nacional do prefeito carioca, Eduardo Paes. A importante agenda verde entrou no discurso de candidatos. Depois do sucesso dos Jogos Olímpicos do Rio, Paes aposta no evento para se lançar pelo PSD como presidenciável em 2026. Antes, terá de resolver uma situação.



Pressão



Cria de Cesar Maia, o alcaide é pressionado por Rodrigo Maia a apoiar Marcelo Freixo (PSB) ao Governo do Estado, e indicar o pai como vice na chapa.



Minuta



Diante do já confirmado reajuste de 5% para todos os servidores federais, o TCU aprovou no final de abril uma minuta de projeto de lei que dá até 13,5% de reajuste para servidores e comissionados, com salários entre R$ 7 mil e R$ 20 mil.



Justificativa



Na justificativa ao Congresso, alega que é um dos dos grandes contribuintes para o aprimoramento da gestão pública.



Parcelas



Duas formandas da mesma faculdade de Direito em Brasília vivem cenários opostos. Uma não pagou nenhuma das 12 parcelas vencidas do FIES, e outra cobre mensalmente a dívida. Com a MP aprovada, a inadimplente vai quitar seu saldo devedor em R$ 7 mil. A que paga não pode aderir ao programa: fica com saldo negativo de R$ 86 mil em parcelas.



Tropa nas aldeias



A Fundação Nacional do Índio e o Ministério Público Federal colocaram a tropa nas aldeias e iniciaram um pente-fino nas comunidades indígenas País adentro – em especial no litoral do Nordeste. A especulação imobiliária com invasões está descontrolada, desinibida e sem fiscalização.



Protagonismo



Apostas nos principais escritórios de investidores de capitais do Sudeste é que Josué Gomes vai crescer na FIESP e ter protagonismo nacional. Por ora, fora da política.



Contrato$



Não são apenas as negociações avançadas entre o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o PT que ameaçam a candidatura do ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira (PSD) ao Governo de Alagoas. Assombram o político investigações no MP sobre contratos milionários firmados em sua gestão com empresas de lixo e de iluminação pública.



Alerta



Com novos casos de pandemia da Covid-19 e lockdown em cidades da China, o mais recente boletim da Fiocruz alerta para um aumento de casos em todas as regiões nos últimos dias. O Brasil voltou a ter risco de registrar altos índices de contaminações e mortes logo depois do fim da emergência sanitária – quando as aéreas, por exemplo, já analisam desobrigar o uso de máscaras.



Majoritário



Enquanto se discute a privatização da petroleira, o Ministério de Minas e Energia separou R$ 40 milhões do Orçamento para Petrobras: Construção de unidades de produção no exterior no decênio 2022-32.



Clandestino



Fiscais das estradas notam que o transporte clandestino aumenta e a direção da ANTT não tem coragem de revogar a Súmula 11, que impede a apreensão de veículos flagrados: Autoriza só aplicar multa.



Seu Zé



Morreu ontem de manhã em Muriaé (MG) o prefeito José Braz, 96 anos, vítima de infarto. Estava no 3° mandato e era um dos maiores empresários do setor de cargas e venda de automóveis do país, fundador do Grupo Líder.

Descontão

Jair Bolsonaro (PL) Filipe ARAUJO / AFP

A Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro aprovada no Congresso que dá desconto de até 99% na dívida do FIES para os estudantes inadimplentes em mais de 90 dias é uma boa notícia, mas não deixa de ser um ato eleitoreiro e uma ode ao jeitinho brasileiro – e por que não um incentivo ao calote?

