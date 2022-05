Presidência da República diz que "não tem um retorno" sobre o questionamento dos valores da viagem de Michelle Bolsonaro a Israel - AFP

Publicado 31/05/2022 12:00

Brasília - O cenário do segundo semestre pode ser de risco se o Brasil não assumir uma grande campanha nacional de vacinação contra a covid-19 para alcançar a meta de 90% de cobertura vacinal em 90 dias. Esse foi o alerta feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) à Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que reúne o Ministério da Saúde e representantes das áreas de Saúde dos estados e municípios. Os secretários também estão preocupados com a interrupção na queda de casos, com nova tendência de crescimento, que poderá repercutir nas próximas semanas em aumento de internações e óbitos.



InfoGripe

A alerta do Conass tem respaldo: o recente boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra que o Brasil apresentou aumento de casos de covid-19 em todas as regiões durante os últimos dias.



Proteção

Devido ao recrudescimento de casos, o uso de máscaras voltou a ser recomendado em várias cidades do país, como Nova Lima (MG), Betim (MG), Londrina (PR), Curitiba (PR), São Bernardo do Campo (SP) e Canoas (RS).



Rejeição

Depois de o ex-presidente Lula selar aliança com Alexandre Kalil (PSD), o presidente Bolsonaro tenta se reaproximar do governador Romeu Zema (Novo). Sem avanços, por ora: Zema não quer vincular sua campanha à disputa nacional devido à rejeição ao governo Bolsonaro no estado.



Caso Genivaldo

A oposição no Congresso atua em duas frentes para desgastar o governo Bolsonaro tendo como pano de fundo a trágica morte de Genivaldo de Jesus, em Umbaúba (SE), após truculenta abordagem de policiais rodoviários federais. Na Câmara, o PT quer convocar na Comissão de Trabalho o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.



Missão

No Senado, a Comissão de Direitos Humanos – dominada pela oposição - vota amanhã requerimento que determina a criação de uma missão de senadores que irá acompanhar as investigações da morte. Os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), João Daniel (PT-SE) e Márcio Macêdo (PT-SE) também protocolaram projeto que pede indenização de R$ 1 milhão a familiares de Genivaldo.



Desconfiança

O deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) lança hoje, em Brasília, sua pré-candidatura à Presidência sob desconfiança e divisão do próprio partido. Isso porque ele aparece zerado – sem pontuação – nas recentes pesquisas eleitorais e, nos estados, dirigentes da legenda defendem apoio a Bolsonaro.



Bonde da Michelle

Os custos do passeio de dez dias a Israel da primeira-dama Michelle Bolsonaro (FOTO) – acompanhada pela ex-ministra Damares Alves, pelo maquiador Agustin Fernandez e pastores – permanecem sob segredo sagrado. À coluna, a Presidência diz que “não tem um retorno” sobre o questionamento dos valores da viagem.



Preço

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vai contestar judicialmente a decisão, anunciada na semana passada pela Petrobras, de venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), no Ceará, à empresa Grepar Participações Ltda por US$ 34 milhões. Segundo estudo do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás Natural, o preço negociado representa, pelo menos, 55% do seu valor em comparação

com os cálculos estimados.



Turismo rural

A Comissão de Turismo da Câmara aprovou projeto (PL 4032/2020) que inclui a exploração do turismo rural entre as atividades passíveis de tributação. Hoje, a lei não reconhece esta modalidade de turismo como uma das formas de aproveitamento econômico das fazendas. Somente agricultura e pecuária estão previstas em lei. A proposta é de autoria do deputado Herculano Passos (Republicanos-SP).



Parceria eleitoral

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão firmar parceria de trabalho visando à fiscalização do processo eleitoral e o combate às fake news. O MCCE vai mobilizar mais de 70 organizações que integram a rede de parceiros do movimento.



Sob pressão

Pesquisa do Instituto Ayrton Senna com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo mostra que a pandemia prejudicou a condição psicológica de estudantes: 33% dizem hoje ter dificuldades de concentração sobre o que é transmitido em sala de aula; outros 18,8% disseram se sentir "totalmente esgotados e sob pressão".



ESPLANADEIRA

# Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ lança campanha "Diga NÃO ao Preconceito". # Finch, Mandaliti e JBM inauguraram novas instalações em São Paulo. # Guilherme Amado lança amanhã livro “Sem

Máscara”, na Livraria da Travessa, em Brasília.