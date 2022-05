Deputado federal David Miranda - DivulgaÇÃo/CÂmara

Deputado federal David Miranda DivulgaÇÃo/CÂmara

Publicado 26/05/2022 12:00

Brasília - Vítimas da tragédia da Creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), reclamam da falta de apoio da Prefeitura Municipal após o incêndio - provocado pelo vigia Damião dos Santos -, que vitimou dez alunos e três adultos, e deixou mais de 40 feridos. A tragédia aconteceu em 2017 e familiares e sobreviventes ainda aguardam indenização. Viúvo da professora Heley Abreu Silva Batista - que morreu ao tentar salvar crianças -, Carlos Batista simboliza o triste sentimento das famílias das vítimas: “A dor não é do fogo mais e sim da frieza com que estão nos tratando”.



Lei

À coluna, a Prefeitura de Janaúba alegou que encaminhou um Projeto de Lei (012/2022) para indenizar os 86 familiares das vítimas e aguarda aprovação pela Câmara Municipal: “Vale ressaltar que desde 2017, quando ocorreu a fatalidade, não se criou uma fonte de recurso para essa indenização”.



Desconto

Outro trecho da resposta causa perplexidade: a prefeitura diz que “os valores que as vítimas receberam em virtude de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público obrigatoriamente devem ser descontados”.



Caixa-preta

O programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, é uma caixa-preta. A coluna questiona, há dias, os nomes dos doadores e os valores arrecadados, mas nenhuma resposta até o fechamento desta edição.



Consultoria

A Justiça do Distrito Federal ordenou que a direção do PROS pague uma dívida de mais de R$ 4 milhões a uma empresa de consultoria contratada pelo novo presidente do partido, Marcus Holanda. A promissória virou caso de polícia dentro do PROS.



Mal contado

O documento oriundo de um contrato de consultoria tem a assinatura de Holanda, mas ele nega – e chegou a pedir a PF para investigar. Caso mal contado e até agora sem solução, a empresa prestadora do serviço confirmou o contrato, a promissória e agora o PROS terá de desembolsar fortuna com dinheiro público.



Apelo

A Embaixadora Encarregada da Venezuela no Brasil, Maria Teresa Belandria, pediu ao presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), que retome as discussões sobre a grave crise política que enfrenta o seu país e o seu impacto regional.



Acolhida

Belandria voltou a elogiar o governo e as Forças Armadas pela Operação Acolhida, mas explicou que “se existe a operação é porque existe uma crise política grave na Venezuela”. Segundo ela, há ao menos 300 presos políticos no país “que é governado por gente imputada pela Corte Penal Internacional”.



Senado x STF

Com o STF perto de invalidar a lei que define critérios sobre quem pode trabalhar com Educação Física, inclusive como professor de crianças e adolescentes, o Senado corre contra o tempo para aprovar uma nova regra para o setor. Do contrário, qualquer pessoa

poderá se apresentar como apta ao serviço. O principal articulador do texto, que já passou pelas comissões do Senado, é o senador Romário (PL-RJ).



Debates

O deputado David Miranda (PDT-RJ) - FOTO - quer obrigar candidatos à Presidência, aos governos estaduais e ao DF a participarem, no mínimo, de três debates no rádio e na TV. No projeto (PL 1319/22), Miranda diz que o objetivo é “emprestar maior qualidade

ao processo eleitoral, melhorando sobremodo as escolhas de nossos cidadãos”.



Desmatamento

Pesquisa divulgada pela Fundação SOS Mata Atlântica aponta que, entre 2020 e 2021, foram desmatados 21.642 hectares da Mata Atlântica, um crescimento de 66% em relação ao registrado entre 2019 e 2020 e 90% maior que o período entre 2017 e 2018.



Discriminação

Levantamento do Observatório da Mulher contra a Violência, em parceria com o DataSenado, mostra que três em cada dez candidatas nas eleições de 2020 foram discriminadas por serem mulheres. Os dados completos da pesquisa serão divulgados

no seminário Mais Mulheres na Política, em 30 de maio, no plenário do Senado.



ESPLANADEIRA

# Estão abertas até dia 29 de julho inscrições para Edital Fundos da Infância e da Adolescência, do Itaú Social. # Farmacêutica Organon é certificada pelo Great Place to Work. # Du Flausino abre hoje exposição "No silêncio das flores", no Centro Cultural Correios RJ. # Albertina Prates abre hoje exposição "Oculus", no Centro Cultural Correios RJ. # Clube Turismo, segunda maior

rede de agências de turismo do país e a maior do Nordeste, projeta abrir 180 unidades em 2022.