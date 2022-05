Novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Novo ministro de Minas e Energia, Adolfo SachsidaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/05/2022 12:00

Brasília - O pagamento de dividendos da Petrobras para o chamado grupo de controle (União Federal, BNDES, BNDESPar, Fundo de Participação Social e Caixa Econômica Federal) saltou de R$ 3 bilhões em 2012 para mais de R$ 27,1 bilhões em 2021. Neste ano, os cofres do governo e órgãos vinculados já abocanharam, no primeiro trimestre, mais de R$ 13,7 bilhões (um recorde histórico) em dividendos da maior empresa brasileira. Os dados constam em levantamento solicitado pela coluna à petrolífera.



Lava Jato

Em 2013, foram R$ 2,5 bilhões; 2014, R$ 4 bilhões; 2015, 2016 e 2017: não houve pagamento de dividendos em virtude da Lava Jato; 2018, R$ 1,2 bilhão; 2019, R$ 2,9 bilhões e 2020, R$ 2,5 bilhões.



Privatização

Apesar de receber a maior fatia dos lucros da Petrobras, o Governo Bolsonaro quer privatizá-la. O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, já apresentou estudos para a venda da empresa.



Bravata

Não passou de bravata, por ora, a ameaça do presidente Bolsonaro sobre a contratação de uma empresa para auditar as urnas. Procurado pela coluna, o partido do mandatário, PL, diz não ter “nenhuma informação oficial sobre o assunto”.



Distorção

Diferentes segmentos econômicos trabalham há anos para resolver a distorção tributária provocada pela Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), cobrada para controlar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos

naturais. Hoje, um posto de gasolina paga o mesmo que uma distribuidora ou refinaria. O impasse é bastante antigo e se arrasta desde o governo Dilma Rousseff.



Base de cálculo

O diretor-executivo da Associação das Cerealistas do Brasil (Acebra), Roberto Queiroga, explica que a base de cálculo é feita sobre todas as operações de comercialização das empresas, desde grãos até defensivos agrícolas. “No nosso entendimento, a TCFA deveria ser cobrada somente sobre o faturamento daquilo que realmente impacta o meio ambiente. Não estamos pedindo a suspensão da cobrança, só queremos justiça tributária”.



Veto & voto

A derrota do governo na votação no Senado da Medida Provisória que manteve a gratuidade de bagagens poderá ter impacto nas eleições deste ano. Se a Câmara confirmar novamente a medida, o presidente Bolsonaro – aconselhado pela equipe econômica – pretende vetá-la. O que não agradará a classe média que já não aguenta os preços das passagens nas alturas.



Páreo baiano

Em pesquisa da Genial/Quaest, ACM Neto (União) aparece com 65% da preferência do eleitorado na disputa pelo governo da Bahia, contra 6% de Jerônimo Rodrigues (PT) e 5% de João Roma (PL). Kleber Rosa (Psol) tem 1% e Giovani Damico (PSB) não pontuou. Sem Roma na disputa, ACM Neto chega a 70% dos votos e Rodrigues a 8%.



Calcanhar de Aquiles

O PT deve começar a se acostumar com a vinculação de Lula com a Lava Jato. Tecnicamente, Lula foi absolvido em apenas três dos onze processos mais conhecidos. Em oito, as acusações prescreveram, foram suspensas, arquivadas ou encerradas por erros processuais. Ou seja, Lula se livrou dos processos, mas teve apenas três absolvições.



PEC

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) recolhe assinaturas para viabilizar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclua entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça o exame de reclamações contra ministros do STF. Pela proposta, qualquer

cidadão poderá ingressar no CNJ com queixa contra magistrados. São necessárias 27 assinaturas para a proposta começar a tramitar.



Noticiário

Para o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), o processo por suposto abuso de autoridade movido pelo presidente Bolsonaro contra o ministro do STF Alexandre de Moraes nada mais é do que tentativa de desviar o noticiário: "Presidente tem que falar é sobre desemprego, fome, inflação, preço do combustível, do gás e da comida.”



Indústria

Sondagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a indústria da Construção Civil teve o melhor nível de atividade e o número de empregados entre janeiro e abril nos últimos dez anos. A pesquisa também mostra que a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) segue em patamares historicamente elevados.



ESPLANADEIRA

# 20ª Semana Nacional de Museus acontece até dia 21 no Museu de Perypery, no Piauí. # Grupo Roche abre nova sede na Torre Sigma, na Chácara Santo Antônio (SP). # Supermed recebe selo de excelência no atendimento ao cliente, do Reclame Aqui. # Heach Recursos Humanos abre 275 vagas de emprego em vários estados. # QÓculos inaugura nova unidade em Belo Horizonte (MG).