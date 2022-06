Marina Silva - AFP PHOTO / EVARISTO SA

Publicado 09/06/2022 12:00

O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém vigentes cinco contratos de “prestação de serviços de apoio operacional na área de segurança pessoal privada armada” que totalizam, desde 2017, o valor de R$ 48,9 milhões. Dois deles, firmados com a empresa

Esparta Segurança - que somam mais de R$ 41 milhões - são referentes à prestação de serviços em Brasília, conforme dados solicitados pela coluna à assessoria da Suprema Corte.



Pregão

Em 2020 e 2021, por meio de pregão, outra empresa, Belfort Tecnologia em Segurança, foi contratada por pregão para reforçar a prestação de serviços em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.



Escolta

Em Brasília e nos demais estados, os ministros contam, atualmente, com mais de 60 seguranças – que os escoltam nas dependências da Suprema Corte e nas ruas.



Portas

O presidenciável Luciano Bivar (União-PE) rompeu com a terceira via, mas mantém conversas e portas abertas para ceder sua vaga de vice ao PSDB.



Falácia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está cercado por comissões do Congresso. Uma delas, a de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, aprovou requerimento de convocação para que ele preste explicações sobre a promessa – não cumprida – de

reajuste para policiais.



Esmola

No requerimento, o deputado Subtenente Gonzaga (PSD-MG) sublinha que “o reajuste do governo não pode ser visto como uma esmola em troca de benefício eleitoral, mas como um direito daqueles que contribuem para um país mais justo e melhor, com

segurança e qualidade de vida”.



Aposta

Entusiastas da pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) apostam em crescimento de quatro a seis pontos percentuais nas pesquisas após a veiculação de todas as inserções de rádio e TV neste mês. A conferir.



Pazes

A ex-ministra Marina Silva (FOTO) suavizou a mágoa com o PT. Tem conversado com lideranças do partido – antes desafetas – e não descarta aceitar o convite para ser vice de Fernando Haddad na disputa ao Governo de São Paulo.



Liberdades do ar

Foi aprovado no Senado o projeto que ratifica a participação do Brasil no Acordo Relativo ao Trânsito dos Serviços Aéreos Internacionais, ao qual estão vinculados 133 países. O Brasil, pelo acordo, confere aos demais signatários as duas liberdades do ar

relativas a serviços aéreos internacionais regulares: sobrevoar seu território sem a realização de pouso e pousar para fins não comerciais (parada técnica de reabastecimento ou manutenção).



Biodiesel

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) critica a possível elevação da mistura do biodiesel no diesel para aumentar a disponibilidade desse combustível no país. Segundo a entidade, “a medida só beneficia a indústria de biodiesel, aumentando o

preço do diesel, a sua quantidade consumida, poluindo mais e gerando mais inflação”.



Empresas

O primeiro quadrimestre de 2022 registrou a abertura de mais de 1,3 milhão de empresas no país, conforme levantamento do Ministério da Economia. No total, foram 1.350.127, aumento de 11,5% em relação ao último quadrimestre de 2021.



Federação

O Psol e a Rede Sustentabilidade lançam hoje a federação partidária entre as duas legendas em Brasília, na Câmara dos Deputados. Os partidos elaboram uma resolução sobre política de alianças que deve ser aplicada em todos os estados.



ESPLANADEIRA

#DJ brasileiro Jamie Coins (@jamiecoins) lança a música "Stiller Flexin". # Crefaz - Financiamentos e Investimentos criou cargo de CEO, ocupado por Carlos Eduardo Ribeiro. # MAG Seguros abre mais de 650 vagas para formação de corretor de seguro

de vida e previdência. # André Melo, Presidente da ONG Nóiz Projeto Social, fala dia 14 sobre "Inclusão Social e Diversidade", no @embaixadoresrio. # G10 Favelas, Associação das Mulheres de Paraisópolis, e Fluxo sem Tabu doaram mil cestas básicas para famílias de Paraisópolis.