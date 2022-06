Ciência vai mal - Ricardo Stuckert/Divulgação

Publicado 20/06/2022 05:00

Brasília - O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem dados alarmantes sobre a baixa produção científica para ensino superior. Aponta que caiu consideravelmente a importação de insumos (os isentos de impostos!) para pesquisa nas universidades públicas. Foram importados US$ 193 milhões em 2021, através de 180 entidades parceiras das instituições de ensino, contra média de US$ 300 milhões nos dois anos anteriores. Os dados são compilados pelo Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies).



Paraguaios mandam!



As águas do lago de Itaipu já foram mais calmas entre Brasil e Paraguai. Uma série de contratações de consultores de direito internacional e negócios em energia pela direção da usina de Itaipu, por parte do governo do Brasil, revela um bastidor surpreendente para uma estatal que cuida de um terço da energia do país: descobriu-se que o Brasil não tem autonomia do seu lado e tudo na gestão deve ter aval dos sócios paraguaios. Deputados da Comissão de Relações Exteriores entraram de braçada para conferir.



Capixabas no trilho



Empresários do Espírito Santo que trabalham com logística e armazenamento de carga querem colocar nos trilhos plano de aproximação com a Vale para aproveitar a ainda ociosa ferrovia que liga Minas Gerais ao Estado, depois da redução das atividades de mineração com os rompimentos de duas barragens. O PIB do Espírito Santo depende, em boa parte, das exportações pelo Porto de Vitória, e a ferrovia da mineradora pode ser um canal de escoamento melhor aproveitado.



Kalil a mil (no ar)



Prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Roberto Kalil (PSD) – o prometido palanque de Lula da Silva (PT) no Estado de Minas – já faz campanha discreta e o dever de casa como aliado em tratativa de palanques. Mas ainda no cargo. Começou a se ausentar da capital e a viajar (até no meio de semana) para cidades do interior num avião bimotor de um amigo.



Projetos de Renan



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) avisou aos mais próximos que não vai ser candidato à reeleição após 2027, quando vence seu mandato. Prepara o terreno para o herdeiro, o filho ex-governador, que disputa o Senado este ano. Quem entende do jogo aposta que o pai coordenará a campanha de Lula em Alagoas e sonha com dois ministérios – um para ele, outro para um apadrinhado – em caso de vitória do petista . Pazuello “escoltado” Vão-se anéis e ficam os dedos. O ditado popular cai muito bem para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello – pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Assessor especial da Presidência da República, Pazuello não circula com menos de dois assessores (em muitos casos fardados).





ESPLANADEIRA

#Neon lança nova campanha ‘Mais que banco, Neon’ com foco na conta digital gratuita.

# JA Worldwide é contemplada como uma das 10 ONGs mais importantes do mundo, pelo Thedotgood 200.

# Abertas até dia 25 inscrições para Programa Gama Experience.

# Mamba Water anuncia Pedro Scooby como novo sócio. # Hilab anuncia parceria com Medprev.





* Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)