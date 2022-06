Pesquisas mostram que Lula ultrapassou Jair Bolsonaro no Estado do Rio em todas as pesquisas encomendadas pelo governo e por partidos - reprodução

Publicado 13/06/2022 12:00

Brasília - Vai a leilão no dia 26 de junho um paraíso escondido na exclusiva Trancoso, litoral Sul da Bahia. São 60 mil metros quadrados na Praia de Itaquena, considerada a mais deserta da região. É apenas um pedaço da extensão de mais de 4 km de faixa de areia, propriedade das Fazendas Reunidas Itaquena – cuja terra foi desmembrada por força judicial para pagamento de dívida. Leva quem pagar a bagatela de R$ 82,8 milhões – ou R$ 49,7 milhões em segunda chamada se não houver lances na primeira oferta. A região é conhecida rota de turismo de luxo, rodeada por aldeias indígenas, e Itaquena fica a poucos quilômetros do novo Hotel Fasano, na vizinha praia de Itapororoca.



Olha o brejo!

O lugar é tão paradisíaco quanto perigoso. Ano passado, uma gleba da propriedade, na região atrás da praia, foi oferecida a um político por R$ 40 milhões. Mas era brejo puro.



Tentou

As negociações avançavam até os dias de inundações do rio dos Frades, que desemboca nessa praia. Dois anos antes a mesma área estava à venda por R$ 2 milhões na internet.



Bolsonaro social

Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira está no comando da interface com os ministérios para levantar dados dos programas sociais para mostrar na TV, conforme antecipou a coluna semana passada.



Bonde do França

O chanceler Carlos França foi ao evento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Angola. Quando decidiu viajar em num jatinho da FAB, o bonde aumentou. Deputados pediram e o Itamaraty fez questão de prestigiar os que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, têm sinergia com a pauta da Casa.



Só uma voltinha

Os deputados federais Marco Feliciano, Márcio Marinho, Rosângela Gomes e David Soares pularam para dentro do jatinho na comitiva do passeio. Alguns deles evangélicos, juram que não cumpriram pautas pessoais para visitas a igrejas neopentecostais de bispos brasileiros que dominam o país.



Sinal Vermelho

Sinal de alerta aceso no Planalto. Do mês passado para cá, Lula da Silva (FOTO) ultrapassou Jair Bolsonaro em todas as pesquisas encomendadas pelo governo e por partidos, para cenários do Estado do Rio de Janeiro – seu reduto e onde o presidente tinha pequena vantagem até pouco tempo atrás.



A favorita

Políticos de Salvador que se sustentaram nos votos do carlismo estão preocupados. O candidato ao governo ACM Neto (UB) decidiu apostar na vereadora Roberta Caires para ser deputada federal. Ela pode tirar votos dos aliados João Leão, Cajado, Mário Negromonte e Neto Carletto (filho do atual deputado Ronaldo). Um deles deve sobrar.



Girando a roleta

Se depender do senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, o Senado Federal vota até julho o PL 442/91, aprovado em fevereiro pela Câmara dos Deputados. É o que legaliza cassino, bingo, jogo do bicho e apostas esportivas online. A pressão vem de donos de

cassinos norte-americanos. Lobistas foram chamados nessa semana para prévia da agenda.



Brasiiillll!

A corrupção não é genuína do Brasil, mas aqui o script é escancarado. Uma vaga de 1º suplente de senador “custa” perto de R$ 10 milhões – a depender do potencial do candidato, e de seu cronograma no cargo. É negócio: um abonado paga a campanha com

doações, e o eleito organiza uma licença no mínimo semestral para ceder a vaga.



Reza al mare

Proprietário de jato e iate, o bispo Valdemiro Santiago, dono da Igreja Mundial do Reino de Deus, quer levar fiel al mare. Comprou duas escunas de passeio em Camamu, cidadezinha no litoral da Bahia.