Brasília - A campanha nem começou e as nuvens que forjavam tempestades de adversários sobre o céu de Brasília começam a se dissipar - e mostrar o que cada um realmente deseja. Roberto Jefferson, dono do PTB, lançou ontem sua candidatura a presidente da República. É o primeiro candidato com tornozeleira e em prisão domiciliar. Mas ele quer mesmo é chamar atenção do aliado Jair Bolsonaro, de quem se sente abandonado. André Janones (Avante), que mal se lançou ao Planalto, já tem avisado que vai colar em Lula (PT) ainda no 1° turno. Nada surpreendente para um partido que já se chamou PTdoB. E o ex-governador do DF José Roberto Arruda (PL) conseguiu a tempo tudo o que almejava. Condenado por malfeitos em sua gestão, Arruda – que tem bom espólio eleitoral – usou a canetada do ministro do STJ Humberto Martins, que lhe garantiu por semanas a elegibilidade, para pressionar o governador Ibaneis (MDB) a lançar ao Senado sua esposa Flávia Arruda. Inelegível novamente, por mãos de outro ministro, ele volta aos bastidores.



Mão na enxada



A Polícia Militar de Dom Inocêncio (PI) descobriu plantação de pés de maconha num sítio na zona rural. Parte da terra bem capinada e irrigada. Porém nenhuma alma viva no trato. A lamentação foi grande sem o flagrante. Não para encarcerar os elementos. Sobrou para a tropa arrancar os milhares de pés da planta.



Pretos e brancos



Situação estranha ocorre em Belo Horizonte. A relação da seccional da OAB-MG com nomes à lista sextupla para indicados ao novo TRF (6ª Região) circula nas bancas com citações “branco”, “pardo” e “preto” ao lado de sobrenomes dos potenciais candidatos. A Ordem argumenta que trata-se da publicização da sua paridade de gênero e cota racial.



Pulsos de lata



Com tanta pompa nas redes sociais, a influencer Deolane Bezerra, alvo de operação recente, teve de revelar à Polícia Civil de São Paulo que dois relógios de ouro Rolex apreendidos em sua casa são falsificados.



Dor da agulhada



Os brasileiros sentem nas drogarias a falta da amoxicilina, antibiótico tão importante na praça, em especial neste período de inverno para quem tem problemas respiratórios e sinusite. Sem o medicamento, pais estão tendo de recorrer à injeção para crianças em clínicas e no pronto-socorro de hospitais.

Estratégia militarIzânio Façanha

Ex-interventor federal da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, o vice na chapa de Bolsonaro, o linha-dura General Braga Netto, quer passar uma imagem mais leve ao eleitorado. No sábado véspera da convenção do PL no Maracanazinho, apareceu em Copacabana jogando futvôlei. Sua ideia é se aproximar do povo em eventos paralelos à campanha por onde passar.

