Publicado 16/08/2022 12:00

Brasília - A campanha eleitoral vai começar para quatro pessoas muito próximas do presidente Jair Bolsonaro, que aproveitaram a exposição na mídia dos últimos anos para sonharem com a política: o sobrinho e ex-assessor do presidente, o intérprete de libras que ficou famoso na TV, o segurança presidencial e o advogado polêmico vão disputar cargos eletivos. Fabiano (Republicanos), o ‘mudinho’ da TV ao lado de Bolsonaro, será candidato a deputado federal por Brasília, onde Léo Índio, sobrinho e o mais próximo de Carlos Bolsonaro (filho do presidente) tentará uma vaga a deputado distrital pelo PL. No Rio de Janeiro, o segurança do presidente Max Guilherme – que adotou o nome eleitoral Max Bolsonaro – vai disputar para federal também, pelo PL. E o advogado Frederick Wassef, que protagonizou polêmicas em Brasília (briga em restaurante e suspeita de racismo em shopping) vai concorrer ao mesmo cargo por São Paulo.



Galeão em risco

Bolsonaro e Paulo Guedes, preocupados com a situação do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mandaram a Anac preparar a “relicitação” do terminal – que sofre com esvaziamento de voos. Dão como certo que a concessionária atual não pretende mais se

atolar em dívidas. Mas antes deve pagar cerca de R$ 1 bilhão ao governo para devolver a operação. A conferir se esse avião financeiro vai decolar ou cair.



Prejuízo garantido

A União tentou vender por R$ 3,9 milhões um prédio antigo e tradicional no Centro de Curitiba, a antiga sede da Fundação de Apoio Social (FAZ). Mas ninguém se interessou. Duas situações pesam contra. Técnicos do governo avaliaram a construção e indicam a

necessidade de demolição (quem pegar, pagará então pelo terreno, que está caro). E o prédio fica na região da “cracolândia” da capital paranaense. Desvalorização total.



Petrópolis sem obras

Devastada pelas chuvas torrenciais e deslizamentos em vários bairros cravados em morros, a cidade imperial de Petrópolis (RJ) continua um caos administrativo. Limpeza segue, o Centro histórico foi recuperado, mas a administração paralisou licenças para

novas obras residenciais. E prejudica investimentos que poderiam movimentar a Economia na cidade nesse momento difícil.





Onda de containers

O GDF corre para limpar o Plano Piloto. Containers-bares ou de lojinhas de diferentes comércios têm aparecido da noite para o dia em pontos importantes de Brasília e onde a instalação é proibida. A Secretaria DF Legal multou há dias em R$ 908 e interditou

um tal “Quiosque da Michelle”, em frente ao Brasília Shopping, área nobre do comércio da cidade – e não é da primeira-dama. Outra caixa de ferro horrível apareceu em frente ao Hotel Kubitschek Plaza. Fora as barracas com mendigos espalhadas pela capital.



A carta da CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que nos anos 1980 se notabilizou por seus religiosos ajudarem a fundação do PT, não quis se envolver desta vez, em tempos de uma guerra ideológica polarizada, na famosa Carta pela Democracia lançada

pela USP. À coluna, garantiu que vai lançar a sua carta, com seu teor – sem ingerências ou teores políticos – na próxima Assembleia do bispado em Aparecida, em outubro.



Mico de Holanda

A guerra no PROS ganha capítulos constrangedores. Depois de perder no pleno do STF o direito a retomar a direção do partido, o ex-presidente Marcus Holanda insiste em prejudicar os correligionários – e pelo notório, o ministro Edson Fachin percebeu e o impediu. O ministro indeferiu ontem o bloqueio do fundo eleitoral do PROS, de R$ 91 milhões, sob comando agora de Eurípedes Junior, que retomou o controle após um vaivém de liminares no TJDFT – que alternou o comando do partido entre ele e Holanda nos últimos meses, até o processo de mútuas acusações chegar ao STF, que deu a palavra final pró-Eurípedes.



ESPLANADEIRA

# O 9° Fórum Liberdade e Democracia acontece dia 19, no WTC Golden Hall, em SP. # Grupo Saint-Gobain abre, até dia 7 de setembro, inscrições para Programa de Trainee 2023 # Fábrica de Criatividade promove, dia 17, treinamento para discutir

sobre os desafios da diversidade etária. # Pernambucanas participa da campanha McDia Feliz 2022. # Escritora paulista Graziela Barduco lança livros infantis "A menina e o pé" e "O sapinho e o bumbum". # Pesquisa Prefab mostra o governador Cláudio Castro (PL) líder no Estado do Rio, com 22,8% das intenções de votos, seguido de Freixo (PSB), com 9,6%.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)