Publicado 08/08/2022 12:00

Brasília - Dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, que fez delação premiada para sair da cadeia, entrou em apuros novamente com o Ministério Público e a Justiça do Rio de Janeiro – e isso pode lhe custar a liberdade. O MP investiga suposta fraude no acordo envolvendo transação de créditos de R$ 375 milhões que Cavendish deu como garantia para se safar da cela. Antes da delação, ele vendeu créditos a receber em obras para a empresa Allianza Infraestrutura do Brasil S/A, de um grupo espanhol. Para não ser preso, Cavendish teria pedido aos parceiros empréstimo antecipado neste valor. Agora, a Allianza recorreu à Justiça para receber o dinheiro e esbarra no acordo de delação. O caso está na 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária e se chegar ao juiz Marcelo Bretas, Cavendish pode ter a delação anulada. Procurado, o empresário não deu retorno.



Você paga

Uma surpresa: a União ainda custeia o Gabinete de Intervenção Federal na Segurança do Estado do Rio de Janeiro (que funcionou de fevereiro a dezembro de 2018). Tem sete pessoas em cargos comissionados, com salários de R$ 2 mil a R$ 9 mil. O interventor foi o general Braga Netto – hoje vice de Bolsonaro na chapa à reeleição. O Decreto 11.157, de 29 de julho, cita que o gabinete será extinto no fim do ano. Para o quê

funcionou desde 2019, ninguém explica. Braga Netto foi exonerado em março de 2019.



O brasileiro está sentindo muito no bolso a inflação alta. Restaurantes, bares, lanchonetes e padarias de Brasília registraram queda de 34,9% no faturamento em maio, em comparação com o mesmo mês de 2021, aponta estudo da Fipe. Os dados evidenciam que o ‘dragão’ também pegou a turma da capital com um dos maiores PIB do país. No mesmo período comparativo, compras em supermercados recuaram 27,1%.

Cassino em Noronha

A ação do governo federal no STF que visa retirar de Pernambuco o controle da ilha de Fernando de Noronha está no bojo de projeto bem maior que o da defesa do meio ambiente do paraíso. É fato que o turismo diário e a especulação imobiliária cresceram de forma alarmante, e o governo estadual deve explicações. Lobistas de magnatas dos jogos sonham com resort e cassino na ilha. Projeto tem aval do clã em Brasília.



CIA de olho

É utopia pensar que o governo dos Estados Unidos fica alheio às campanhas eleitorais do Brasil. Em 2002, dupla de ‘jornalistas’ norte-americanos seguiu a agenda de Lula da Silva (PT) nas principais capitais. Entrou até numa canoa em travessia junto a barca entre Rio e Niterói. O cenário vai se repetir este ano, mesmo que discreto.



Nos trilho$

Uma deliberação do Tribunal de Contas da União (TCU) de julho recomendou à ANTT que regulamente com mais rigor o setor ferroviário. É recado para renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, tocada às pressas pelo Ministério da Infraestrutura, com meta de viabilizar o projeto ainda neste ano. A postura tem resistência dos estados do Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro.



ESPLANADEIRA

