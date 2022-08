Publicado 04/08/2022 12:00

A volta de Eurípedes Junior ao comando do PROS, numa novela de vaivém judicial que chegou ao STJ, teve impacto imediato no partido. Reunidos em São Paulo ontem com dirigentes petistas, os mandantes da enrolada legenda mostraram a que vieram: rifaram

o próprio candidato a presidente, Pablo Marçal, e anunciaram que até amanhã fecham aliança formal com a candidatura de Lula da Silva. Para aquietar o ex-pré-candidato ao Planalto, Eurípedes prometeu a ele um bom naco do fundo eleitoral – leia-se alguns milhões de reais – para alavancar sua candidatura a deputado federal. Até ontem à noite, Marçal estava inquieto com a proposta, e não decidido. O PROS vai turbinar a aparição de Lula da Silva no programa eleitoral na TV, que chegará a três minutos e 16 segundos – 26 segundos mais que Bolsonaro.



Mesa para dois

O União Brasil surpreendeu e fechou chapa e apoio ao presidente Bolsonaro (PSL), e a conversa se repete em São Paulo. O vice-presidente do UB, Antônio Rueda, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, jantaram na terça no restaurante Santo Grão. Quem viu de perto o cardápio aposta que os dois partidos, unidos em torno do governador Rodrigo Garcia (PSDB), fecham com Bolsonaro – pelo menos no 1º turno, se houver. Já uma disputa entre o presidente e Lula da Silva (PT) num 2º turno, é um mistério.



Vergonha nacional

A turma da Ciência está de luto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a ‘Medida Provisória da sucata’, que transforma a pesquisa de petróleo e gás em lixo, principalmente no Rio de Janeiro, sede da Petrobras e o maior produtor de petróleo do país, lamenta o Confies. O estado que detém 83% das reservas recebeu duro golpe de 73% de sua bancada, que votou a favor ou se omitiu sobre a MP.



O IBGE fez parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) Izânio Façanha

“Venezuleiros”

O IBGE fez parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) via cooperação técnica para ações conjuntas de coleta e análise de dados sobre pessoas refugiadas da Venezuela que vivem no Brasil. Em especial a população que está nos estados de Roraima, Amazonas e Pará. A ACNUR apoiará equipes de recenseadores a fim de garantir acesso a abrigos que acolhem refugiados.



Floresta no boletim

Uma pesquisa da Fundação Amazônia Sustentável, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, revela que 87,4% dos entrevistados da região concordam que as escolas deveriam ensinar mais sobre a Amazônia. A pauta é prioritária para todas as faixas etárias, mas tem maior suporte entre os jovens de 16 a 24 anos (94,2%). A sondagem ouviu 2.824 residentes da Amazônia Legal entre abril e maio deste ano.



Seguro fiança em alta

Cada vez mais inquilinos recorrem ao seguro fiança locatícia como garantia do aluguel. No Brasil, no 1º semestre de 2022, este seguro, que dispensa opções burocráticas como fiador ou depósito caução, cresceu 29% em relação ao ano anterior, segundo dados da Federação Nacional de Seguros Gerais para a coluna. A arrecadação somou R$ 607 milhões.



ESPLANADEIRA

# Banco Safra lança curso gratuito de educação financeira. # Feira Literária de Vassouras (RJ) acontece entre os dias 1º e 7 de setembro. # Vivo lança podcast Aproximando Ideia. # Americanas S.A. firma parceria com Instituto Identidades do Brasil (ID-BR) para oferecer letramento racial a 100% dos colaboradores. # Vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM, Mario Girasole recebe título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro.



