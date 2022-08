esplanada - Izânio Façanha

esplanadaIzânio Façanha

Publicado 18/08/2022 12:00

Brasília - O vício da nova geração da exibição das conquistas e agruras da vida – até em tempo real – na Era das redes sociais também tem seus benefícios. O departamento de inteligência e segurança do TikTok no Brasil foi alertado por internautas e agiu rápido junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro, e impediu que uma adolescente tirasse a própria vida, ingerindo comprimidos, enquanto transmitia um vídeo ao vivo na terça-feira, sozinha em casa. A segurança online do TikTok acionou de imediato a Agência Central de Inteligência da Polícia Civil. Agentes da 5ª DP localizaram o endereço da menina na periferia da capital a tempo de familiares e vizinhos chamarem o Samu para internação. Até o fechamento da coluna não havia notícias do estado de saúde, mas evitou-se a morte. A polícia lamenta não ter a mesma interface com outros sites de redes sociais que operam no Brasil.



Tudo combinado

Após travar por meses a tramitação do projeto de lei que libera bingos e cassinos, depois de aprovação na Câmara dos Deputados, o senador Davi Alcolumbre (UB-AP) vai liberar a proposta na pauta após a eleição. O plano do lobby dos jogos é aprovar no Senado até dezembro, antes do recesso parlamentar. O presidente Bolsonaro veta – não quer encrenca com evangélicos – mas o Congresso derruba em seguida. E segue o jogo.



Telmário revoltado

A eleição mal começou e já tem gente abandonando a chapa. O senador Telmário Mota (PROS-RR), que tenta a reeleição, foi surpreendido ontem por uma carta de Marcus Holanda renunciando à primeira suplência na chapa. O curioso é que Holanda assina como presidente nacional do PROS, e não o é – por decisão do STF. Telmário o chamou de tudo, menos pelo nome, em áudio que a reportagem recebeu.



Pescado podre

A Vigilância Agropecuária Internacional de Foz do Iguaçu (PR) evitou a entrada no Brasil de 905 toneladas de alimentos de origem animal, impróprios para o consumo humano, no 1º semestre deste ano. São produtos da Argentina (765,5 T) e do Paraguai (140 T) e foram devolvidos por problemas documentais e contaminação por parasitas. Do total, 676,6 T eram de pescado congelado.



‘Venezueleiros’

Recenseadores do IBGE entrevistaram quase todas as duas mil famílias que estavam nos abrigos da Operação Acolhida, em Boa Vista, Roraima. Nos primeiros dias de aplicação Censo 2022, que passará por todos os domicílios brasileiros, a equipe contemplou cerca de 1.800 residências temporárias de pessoas refugiadas e migrantes abrigadas.



Índice Boteco Rio

A Economia volta a respirar no Rio de Janeiro – pelo menos no índice boteco. Pela primeira vez em 2022, os donos de bares e restaurantes da cidade registraram mais lucro do que prejuízo, no mês de julho. Segundo a pesquisa da Abrasel, 32% dos estabelecimentos tiveram lucro no período, contra 30% do mês anterior. O índice de casas que fecharam o mês no vermelho caiu de 35%, em junho, para 24%, em julho.



ESPLANADEIRA

# Jornalista Isabel Almeida comemora no sábado aniversário e novo projeto com colunista Marlene Galeazzi, no San Marco Hotel em Brasília. # Jornalista João Caminoto lança site Curto News. # Empreendedores de Paquetá criam projeto 'Sextou, Paquetá!" com eventos para impulsionar o turismo na ilha da Baía da

Guanabara. # Tathiane Deândhela promove "PPG Experience 2022" e lança livro “Faça Sua Comunicação Enriquecer Você”. # AX-80s lança "Eu Só Quero Você" nas plataformas e youtube.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)