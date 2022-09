Publicado 19/09/2022 12:00

Brasília - O promotor Saulo de Castro Filho entrou no ritmo da campanha. Ex-secretário de Governo de Geraldo Alckmin, tem aval do vice de Lula para montar equipe de confiança visando ministério: ele é cotado para a Justiça ou Casa Civil, caso o petista seja eleito. Saulo faz reuniões com ex-colaboradores que desfilaram pelo Palácio Bandeirantes na gestão do tucano. As movimentações de alckmistas no entorno de Lula confirmam o que a coluna publicou: o petista quer dar protagonismo ao vice numa eventual administração. É cedo ainda – e falta combinar com o eleitor: Alckmin já começa a fazer sombra a qualquer pretenso candidato petista para 2026.



Fim da farra

Lula da Silva avisou aos petistas e socialistas potenciais nomes para a Legislatura de 2023 de que eles têm uma missão emergencial a partir de fevereiro, caso eleitos para o Congresso Nacional: extinguir o orçamento secreto. É missão dada. Que se virem nas Casas para convencer os pares do contrário. Inclusive quem do grupo se esbaldou com isso este ano.



Lira na mira

Presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressista) está com a reeleição no cargo ameaçada – caso se reeleja deputado. Os partidos de centro-esquerda estimam eleger 240 deputados na Casa. A lista inclui nomes do PT, PSOL, PDT, PSB, Solidariedade e, claro, esse grupo conta com não-bolsonaristas do MDB e com a esperança de que Gilberto Kassab some o PSD na frente parlamentar. Vão tentar impedir a recondução do

deputado ligado ao ministro Ciro Nogueira, hoje – vale frisar, hoje – um bolsonarista. E quem seria esse nome da centro-esquerda para o comando da Câmara? Arlindo Chinaglia (PT-SP), de bom trânsito e que acreditam ser eleito deputado.



Comércio explica

Um fator significante justifica o salão lotado no Palácio da Alvorada quando o presidente Bolsonaro convidou embaixadores para falar asneiras sobre a urna eletrônica: grandes negócios bilaterais. A despeito do susto com o discurso, a turma da diplomacia, acredite, anda de bem com o presidente. Um analista de trânsito em embaixadas tem ouvido deles que consideram boa a gestão de Bolsonaro, apesar dos rompantes. Todos,

porém, evitam falar de público – para não atrapalhar futuros contratos.



Seus dados - Coluna Esplanada Izânio Façanha (charge)

Seus dados

A Secretaria de Governo Digital do Governo Federal cometeu o crime de ceder para bancos, temporariamente, dados de 130 milhões de pessoas registrados no app Gov.br. São fotos, informações pessoais e até biometria. Não duvide, leitor, se achar um pendrive com camelôs na rua com seu nome na lista.



Vigilante do mar

O comando da Marinha do Brasil está muito animado com o avanço da construção dos bilionários submarinos de propulsão nuclear, na base de Itaguaí, em estágio avançado. Só para ter uma ideia da potência da embarcação: o aparelho poderá fazer a rota Rio de Janeiro-Natal em menos de duas horas.



ESPLANADEIRA

