esplanada - izanio

esplanadaizanio

Publicado 03/10/2022 12:00 | Atualizado 03/10/2022 12:58

Brasília - Fazer reformas e manter as que já foram feitas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro – sem mexer principalmente na Reforma Trabalhista, que destravou o país de amarras dos altos custos para geração de empregos. Mais garantias para contratos em regulações de setores do mercado, forte infraestrutura para logística e austeridade pública, sem aventuras com dinheiro dos cofres e sem furar o 'teto de gastos'. Estes são os principais temas que chegaram aos comitês dos candidatos Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PR) nos últimos dias. Para todos, Segurança, Saúde e Educação só virão com estes temas supracitados bem tratados. Estes são os desafios do presidente que será eleito, e já está nas mãos de ambos.

Celebridade$

A entrada do jogador do PSG e da Seleção Brasileira Neymar Jr. e da apresentadora de TV Fátima Bernardes na campanha eleitoral, pelas suas redes sociais, foi muito bem pensada por ambos, passou semanas pelas mesas de seus advogados, dos patrocinadores até cair nas mãos dos marqueteiros de Lula e Bolsonaro. Mas o apoio do esportista ao presidente e da estrela da Globo ao petista tem seus motivos pessoais também. Há mais de ano, Neymar pai conseguiu com Bolsonaro suspender uma multa da Receita Federal de R$ 188 milhões devida pela empresa da família, sobre impostos. Fátima é garota propaganda da JBS, do Joesley Batista, muito ligado a Lula, cujo grupo cresceu forte internacionalmente com ajuda do BNDES na Era PT. Em suma, Neymar e Fátima foram escalados para a 'final' deste domingo.

Virada na Ucrânia?

Relatórios sigilosos do Governo do Brasil sobre a guerra da Rússia x Ucrânia ao qual a coluna teve acesso citam que a tensão aumentará, com informações do gabinete de Vladimir Putin de que os EUA enviam mísseis de longa distância para os ucranianos. Daí a ameaça nuclear feita pelo presidente russo. Os documentos citam os lançadores HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) e os mísseis M982 Excalibur para contra-ataques do presidente Volodymyr Zelensky a território russo na fronteira. Putin mandou a indústria bélica ultrapassar metas de fabricação de munições.

Casório & novos nomes

Um mês após entrar em vigor a Lei Federal que reduz prazos de habilitação e celebração do matrimônio, o Distrito Federal registrou aumento de 14% nos casamentos civis. E em agosto, 83 pessoas modificaram seu primeiro nome em cartórios sem necessidade de entrar com ação judicial – muitos por troca de sexo.

Fundo é masculino

As candidatas receberam três vezes menos recursos de campanhas do que os candidatos, segundo a plataforma '72 horas'. As pretas e indígenas, juntas, receberam menos que 9% do total acumulado de valores repassados para as campanhas.

esplanada izanio

Vitória de Jefferson

O maior vitorioso do debate da TV Globo foi o ex-deputado federal Roberto Jefferson, 'dono' do PTB. Barrado pela Lei da Ficha Limpa, o ex-parlamentar delator do Mensalão do PT está em prisão domiciliar numa cidade da serra do Rio de Janeiro. Ele responde a inquérito sobre fake news e ataques ao STF. De casa, assistiu o debate às gargalhadas, contam fontes da coluna. Kelmon é invenção de Jefferson. Ele se vingou do TSE ao empurrar o "padre" como candidato do PTB. Uma vitória também contra a emissora, que foi obrigada a dar espaço ao candidato. E por fim ajudou Bolsonaro, seu aliado, a atacar o adversário figadal Lula da Silva (PT).



ESPLANADEIRA

# OAB Nacional lança plataforma de cursos gratuitos para advogados. # Acontece em novembro 5ª Edição da Feira da Cachaça de Vassouras. # Portal do Médico e Vivo firmam parceria. # Fashion Mall, no Rio, recebe toda quarta Feira do Pequeno Produtor. # Auditor-Fiscal, Fernando Leal lança livro 'A Casa dos Bons: Operação Rivers'. # Sinal de Fumaça lançou Guia Amazônia Legal e o Futuro do Brasil.